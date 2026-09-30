Nella puntata di mercoledì 30 settembre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati Gli Improbabili, squadra composta da Alberto, Marco e Francesco, provenienti da Bassano del Grappa.

Il trio ha battuto le campionesse uscenti, Le Sbilanciate, ovvero Enza, Gaia e Loredana, tre colleghe della provincia di Varese che avevano conquistato il titolo nella puntata precedente e vinto 7.563 euro con la soluzione “Giudizio”.

Per Gli Improbabili, invece, il debutto si è chiuso nel migliore dei modi. Dopo una partita ricca di colpi di scena, Alberto, Marco e Francesco sono arrivati all’Ultima Catena e hanno indovinato la parola finale “Accordo”, vincendo 7.312,50 euro in gettoni d’oro.

Gli Improbabili: la sfida contro Le Sbilanciate a Reazione a Catena

Gli Improbabili hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti, Le Sbilanciate. La squadra composta da Enza, Gaia e Loredana era reduce da una vittoria al debutto, ma non è riuscita a confermarsi nella puntata successiva.

La gara è stata molto equilibrata fin dalle prime manche. Durante le Parole Mancanti, le due squadre hanno chiuso con lo stesso numero di risposte corrette. Anche la prima Catena Musicale ha messo in difficoltà entrambe le formazioni, tanto che è stato Pino Insegno a svelare la soluzione.

Nel corso della puntata non sono mancati momenti leggeri. Il conduttore ha scherzato con i concorrenti, soprattutto con Marco, dopo una battuta sull’età. Insegno ha finto di “squalificarlo”, trasformando il momento in una gag che ha divertito lo studio.

Gli Improbabili hanno poi provato ad allungare durante i giochi successivi, ma Le Sbilanciate sono riuscite a rientrare in gara. La sfida è arrivata così in perfetta parità prima dell’Intesa Vincente.

Intesa Vincente: Gli Improbabili vincono allo spareggio

All’Intesa Vincente, Gli Improbabili hanno mostrato una buona sintonia, pur con qualche esitazione. Alberto, Marco e Francesco sono riusciti a totalizzare 8 parole corrette, nonostante una piccola ammonizione durante la prova.

Anche Le Sbilanciate hanno raggiunto quota 8 parole, rendendo necessario lo spareggio. A quel punto la gara si è decisa in pochi istanti.

Gli Improbabili hanno avuto la meglio e sono riusciti a conquistare il titolo di nuovi campioni di Reazione a Catena. Per Le Sbilanciate, invece, il percorso si è fermato dopo una sola puntata da campionesse.

Il cambio della guardia conferma una fase molto movimentata del programma, con diverse squadre che si sono alternate al centro dello studio dopo il lungo regno de Le Pappardelle.

Ultima Catena: soluzione “Accordo” e vincita da 7.312,50 euro

Gli Improbabili hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi importante: 117.000 euro.

Il percorso finale è partito bene, ma poi si è complicato. Alcuni errori hanno portato a diversi dimezzamenti e la cifra si è ridotta progressivamente fino a 14.625 euro. Nonostante la perdita di gran parte del bottino iniziale, Alberto, Marco e Francesco sono riusciti ad arrivare all’ultima parola con una somma ancora interessante.

Nel momento decisivo, i nuovi campioni hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento. Il montepremi si è quindi dimezzato ancora, scendendo a 7.312,50 euro.

Dopo il confronto finale, Gli Improbabili hanno scelto la parola “Accordo”. La risposta si è rivelata corretta e il trio di Bassano del Grappa ha così vinto 7.312,50 euro in gettoni d’oro, chiudendo la prima puntata da campione con una soddisfazione importante.

Reazioni social: Pino Insegno mattatore della puntata

La puntata del 30 settembre 2026 ha fatto discutere soprattutto per i tanti momenti leggeri creati da Pino Insegno. Il conduttore ha scherzato più volte con i concorrenti, ha improvvisato gag e si è anche lasciato andare a un balletto durante la soluzione di una Catena Musicale.

Il pubblico ha commentato in particolare la finta “squalifica” di Marco, nata da uno scambio ironico con il concorrente. Una scena che ha alleggerito la tensione della gara e ha dato alla puntata un tono particolarmente vivace.

Sui social, inoltre, molti spettatori hanno seguito con curiosità il cambio di campioni. Dopo la breve permanenza de Le Sbilanciate, ora l’attenzione passa a Gli Improbabili, chiamati a dimostrare nella prossima puntata se la vittoria al debutto potrà trasformarsi in un percorso più lungo.

Reazione a Catena: chi sono Gli Improbabili

Gli Improbabili sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di mercoledì 30 settembre 2026. La squadra è composta da Alberto, Marco e Francesco.

I tre concorrenti vengono da Bassano del Grappa.

Alberto è uno dei componenti del trio e durante la puntata è stato protagonista anche di un errore allo Zot, costato alcuni secondi alla squadra.

Marco è stato al centro di una gag con Pino Insegno, che ha finto di “squalificarlo” dopo una risposta ironica.

Francesco completa la squadra dei nuovi campioni.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti. Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 7.312,50 euro e hanno indovinato la parola “Accordo”, conquistando così la prima vincita nel programma.