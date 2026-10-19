A partire da lunedì 19 ottobre, il preserale di Rai 1 torna a essere occupato da L’Eredità, che oggi inaugura la stagione 2026-2027. Il game show, che festeggia quest’anno il traguardo della 25esima edizione, dopo la parentesi estiva in access prime time torna nella storica collocazione, partendo intorno alle ore 18:40 circa.

L’Eredità 2026-2027, le nuove Professoresse

L’Eredità, produzione originale della TV di Stato in collaborazione con la Banijay Italia, mantiene la medesima programmazione di sempre. La trasmissione, infatti, va in onda tutti i giorni e le puntate, che hanno una durata di circa un’ora, sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Per il quarto anno consecutivo, la conduzione del game show è affidata a Marco Liorni. La novità principale riguarda le due Professoresse, che negli appuntamenti realizzano degli stacchetti musicali e affiancano il padrone di casa nella conduzione del format.

In tale ruolo è presente, in primis, Marta Antonucci, modella romana e attrice. Inoltre debutta Ofelia Passaponti, modella classe 2000 e vincitrice della 85° edizione di Miss Italia.

Gli ospiti e l’ausilio dei ballerini professionisti

Quella in partenza oggi si prospetta, per L’Eredità, un’edizione ricca di celebrazioni legate al venticinquesimo anniversario dalla nascita del programma. Non è chiaro se, come avvenuto in passato, ci saranno degli speciali in prima visione, ma quel che è certo è che durante gli appuntamenti il conduttore accoglierà in studio diversi ospiti, volti celebri del mondo della televisione e del cinema del nostro paese.

Inoltre, le coreografie delle Professoresse avranno una connotazione decisamente più professionale. Passaponti e Antonucci, infatti, nella realizzazione delle varie esibizioni saranno affiancate da due ballerini, ovvero Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

L’Eredità 2026-2027, il gioco Sbagliando si impara

Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, tutte le puntate de L’Eredità 2026-2027 partiranno con una novità, ovvero la manche Sbagliando si impara. In esso, i concorrenti saranno chiamati a individuare un errore all’interno di una frase e a correggerlo. A seguire, gli sfidanti si cimenteranno in altre manche eliminatorie che metteranno alla prova la loro conoscenza di cultura generale.

Al termine, l’unico concorrente che è riuscito a rimanere in gioco sarà nominato Campione e affronterà il gioco finale della Ghigliottina. Il protagonista avrà il compito di analizzare cinque termini e individuare la parola vincente in grado di essere associata a ognuno dei lemmi. Qualora riuscisse a indovinare il termine vincente, il concorrente porterà a casa il montepremi accumulato nel corso dell’intera puntata.