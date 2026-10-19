La nuova settimana, quella dal 19 al 24 ottobre, di Forbidden Fruit porta al centro della scena nuovi conflitti, scelte difficili e rapporti in evoluzione. La soap è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e sabato intorno alle 15:30 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi dal 19 al 24 ottobre seguono soprattutto Sahika, Yildiz, Cagatay e gli sviluppi raccontati dalle anticipazioni pubblicate.

Forbidden Fruit 19-24 ottobre 2026 – lunedì 19 ottobre 2026

Ender cerca di convincere Hasan Ali a prendere le distanze da Sahika, diventata sempre più ingombrante dopo il matrimonio. L’uomo ascolta i suoi avvertimenti, ma non è disposto a fidarsi ciecamente di nessuno. Il sospetto che tra i suoi collaboratori si nasconda un traditore rende ogni confronto più difficile.

Ender indica Mahmut come una persona da tenere sotto osservazione. Nel frattempo invita Yildiz e Cagatay a cena: la recente entrata di lui nella holding potrebbe offrirle un alleato prezioso contro Sahika.

Forbidden Fruit, trama martedì 20 ottobre 2026

Hasan Ali e Sedai organizzano una manovra per capire chi stia tramando nell’ombra. Sahika viene informata dei sospetti su Mahmut e affronta direttamente l’uomo, chiedendogli se sia intenzionato a tradirla.

Il loro confronto viene registrato di nascosto e contribuisce ad alimentare nuovi dubbi. Per Sahika il rischio non è soltanto perdere prestigio: qualcuno potrebbe essere pronto ad agire contro di lei.

Forbidden Fruit 19-24 ottobre 2026 – mercoledì 21 ottobre 2026

La cena organizzata da Ender prende una piega imprevista quando Sahika si presenta e annuncia che lei e Hasan Ali vogliono un figlio. I presenti rimangono sorpresi e l’uomo cerca di ridimensionare la dichiarazione.

La donna, intanto, ha convinto Nermin a somministrare di nascosto a Zehra dei farmaci per una presunta depressione. È una mossa inquietante che mette a rischio la serenità di Zehra e rivela fino a che punto Sahika sia disposta a spingersi.

Forbidden Fruit, trama giovedì 22 ottobre 2026

Cagatay si unisce a Emir e Caner per smascherare Cansu. Dopo aver simulato un litigio con Yildiz, la attira in albergo fingendosi ubriaco: la giovane si presenta convinta di poter approfittare della situazione.

Quando Cansu abbassa la guardia, Cagatay le rivela di aver compreso le sue intenzioni. La trappola sembra funzionare, ma il piano nasconde un pericolo: Yildiz potrebbe interpretare male ciò che sta accadendo.

Forbidden Fruit 19-24 ottobre 2026 – venerdì 23 ottobre 2026

Yildiz sorprende Cagatay insieme a Cansu e crede che lui l’abbia tradita. Ferita e furiosa, lascia casa portando con sé Asuman e il piccolo Halit Can. Gli stratagemmi ideati per smascherare Cansu rischiano così di distruggere una relazione.

Nel frattempo Mahmut tenta di uccidere Sahika, avendo frainteso un ordine di Hasan Ali. Durante l’aggressione la donna reagisce e lo uccide per difendersi. Hasan Ali e Sedai intervengono per costruire una versione dei fatti da riferire alla polizia.

Forbidden Fruit, trama sabato 24 ottobre 2026

La morte di Mahmut getta scompiglio nella cerchia di Hasan Ali e rende Sahika il centro dei sospetti. La donna cerca di sottrarsi alle conseguenze dell’accaduto, mentre restano aperte le domande sul ruolo degli altri presenti.

Yildiz continua a vivere lontano da Cagatay, convinta di aver subito un tradimento. La presenza di Asuman e Halit Can rende la decisione ancora più delicata: per tornare indietro serviranno spiegazioni convincenti.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e sabato intorno alle 15:30. Gli episodi possono essere recuperati in streaming e on demand su Mediaset Infinity.