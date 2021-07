Speciale Uomini e Donne: la scelta Lorenzo sceglie Claudia

Condividi su







Uomini e Donne anticipazioni 1-5 febbraio 2021. La settimana che sta per iniziare oggi, alle 14:45 su Canale 5, con Maria De Filippi, documenta tutte le nuove dinamiche tra i protagonisti vecchi e nuovi. Sono previsti molti colpi di scena.

Uomini e Donne anticipazioni 1-5 febbraio 2021, Davide sceglie Chiara

Nella settimana dall’1 al 5 febbraio c’è una importante novità che riguarda il Trono Classico. Davide Donadei è finalmente riuscito a superare i momenti di incertezza vissuti nelle ultime settimane. Ha iniziato da tempo la frequentazione con Chiara e Beatrice. Ma è stato sempre indeciso su quale delle due puntare la sua attenzione. Negli ultimi giorni, invece, è riuscito a fare chiarezza. Infatti durante le registrazioni di mercoledì 27 gennaio 2021, il tronista salentino ha scelto Chiara Rabbi.

La decisione del ragazzo ha molto scosso Beatrice, che è scoppiata in lacrime. Credeva di essere lei la prescelta in quanto non ha mai nascosto di essere innamorata. Ed era fermamente convinta che la loro storia potesse proseguire anche al di fuori del programma. Ma Davide ha preferito la sua rivale.

Uomini e Donne, il tradimento di Maurizio

Come vi avevamo già anticipato Maurizio e Gemma si sono ormai lasciati da alcune settimane, ma ci sono ancora alcune questioni in sospeso. Gemma Galgani inizialmente non riusciva a comprendere per quale motivo lui abbia voluto interrompere la loro frequentazione, durata solo qualche mese. Alla base della decisione non ci sarebbe la differenza d’età ma l’incompatibilità di carattere che spesso origina delle incomprensioni.

Inoltre, in settimana è accaduto un fatto inaspettato. Gemma Galgani è venuta a sapere che nello stesso periodo in cui usciva con lei, Maurizio stava frequentando anche un’altra donna. E durante le registrazioni ha portato in studio delle prove schiaccianti che proverebbero il suo “tradimento”. Gemma però ha preferito non rivelare l’identità della persona che si è confidata con lei. Ma non tarda ad arrivare la reazione di Maurizio di fronte alle sue accuse.

Giancarlo mostra i video intimi di Aurora

Proseguono le tensioni tra Aurora e Giancarlo. Lei continua ad accusarlo di aver voluto proseguire la conoscenza con Alessandra, mettendola in secondo piano.

Ma Giancarlo, ormai stremato, ha messo in atto la sua vendetta. Aveva già confessato alla redazione di possedere alcuni video intimi di Aurora nel proprio cellulare. E la trasmissione, dopo averli verificati, ha deciso di mandarli in onda questa settimana. Nei filmati la protagonista cerca solo di essere provocante con l’aiuto di abiti succinti. E di conseguenza non vi è nulla di davvero compromettente.

Al termine della clip Aurora si mostra molto delusa dal comportamento dell’uomo che credeva di amare. Giancarlo però si pente del gesto e tenta di porgerle le sue scuse per l’errore commesso. Ma a nulla è valso il suo tentativo perché Aurora ha intenzione di diffidarlo.

