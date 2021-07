Prodigal Son: la nuova serie tv crime dal 14 luglio su Italia 1

Condividi su







Arriva mercoledì 14 luglio, in seconda serata su Italia 1 , la serie tv crime Prodigal Son, ideata da Chris Fedak e Sam Sklaver.

La prima stagione si compone di 20 episodi, anche se nel progetto iniziale ne erano previsti 22. Sono stati infatti annullati a causa della pandemia, che ne ha interrotto la realizzazione. La durata di ogni episodio è 45 minuti.

Prodigal Son è stata trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel 2019 su Fox per poi approdare l’anno successivo in Italia su Premium Crime.

Prodigal Son: regia, protagonisti, dove è girato

La serie è diretta da molteplici registi, tra i quali Lee Toland Krieger, Adam Kane, David Tuttman, Glen Winter, Lisa Robinson e tanti altri. Protagonisti principali sono Tom Payne nel ruolo di Malcolm Whitly / Malcolm Bright e Lou Diamond Phillips nel ruolo di Gil Arroyo. Catherine Zeta Jones e Michael Sheen, invece, sono rispettivamente la dottoressa Vivian Capshaw e Martin Whitly.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Le scene infatti sono girate a New York, in particolare presso gli Findlay Teller Apartments in cui hanno ricostruito il Clermont State Hospital.

Le musiche sono di Nathaniel Blume. Chris Fedak, Sam Sklaver, Lisa Randolph, Wendy Calhoun, Justin W. Lo e Jeremy Carver hanno scritto la sceneggiatura. A loro si uniscono anche Elizabeth Peterson, Wyatt Cain, Lauriel Harte Marger & Sabrina Deana-Roga, Nora Zuckerman & Lilla Zuckerman. La fotografia è invece di Nigel Bluck, Anthony Wolberg, Benji Bakshi, Niels Alpert e Christopher Raymond.

La serie è prodotta da Warner Bros in collaborazione con Berlanti Productions, Sklaverworth Productions, VHPT! Co. e FOX Entertainment. E’ diffusa, infine, da Warner Bros Television Distribution.

Prodigal Son serie tv: trama generale

Prodigal Son ruota attorno alle vicende di Malcolm Bright, consulente del Dipartimento di Polizia di New York . Suo padre è Martin Whitly ovvero lo spietato serial killer noto come “Il Chirurgo”. L’ex medico è attualmente rinchiuso al Claremont Psychiatric Hospital dove sta scontando l’ergastolo per aver commesso 23 omicidi.

Fu proprio Malcolm, da bambino, a far arrestare il padre e da allora non ha più voluto avere contatti con lui. Ha scelto anche di cambiare cognome per poter cominciare una nuova vita.

Quando però un pericoloso assassino inizia a seminare il terrore in città usando gli stessi metodi di Martin Whitly, Malcolm sarà obbligato, suo malgrado, a collaborare con il padre per risolvere il caso. Da quel momento però dovrà tornare a fare i conti con i fantasmi del proprio passato.

Prodigal Son: trama primo episodio- L’imitatore

Nell’episodio L’imitatore Malcolm Bright viene licenziato dall’FBI a causa della sua irruenza. Ma un suo vecchio amico, il tenente Gil Arroyo, lo fa assumere come consulente del Dipartimento di Polizia di New York.

Quando gli viene affidato il primo caso di omicidio, Malcolm nota che l’assassino utilizza le stesse tecniche di suo padre, il feroce serial killer Martin Whitly, conosciuto da tutti in città come Il Chirurgo.

Malcolm è così obbligato a raggiungere il genitore nella clinica psichiatrica dove sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di oltre 20 persone. Nonostante Malcolm aveva deciso anni fa di interrompere i rapporti con lui, sarà costretto a chiedere il suo aiuto per il risolvere il caso. Analizzando i reperti Martin presuppone che l’assassino possa essere un suo ex paziente.

Prodigal Son: trama secondo episodio- Affari di famiglia

Nell’episodio Affari di famiglia, Malcolm deve occuparsi dell’omicidio di una coppia di coniugi e dei loro figli. La morte è da attribuire al veleno di alcuni serpenti che sono stati rinvenuti, in particolare, sul corpo del capo famiglia. Mentre la polizia sospetta di un uomo che in realtà è innocente, Malcolm è sempre più vicino alla verità.

Nel corso delle indagini Malcolm infatti scopre che l’omicida è l’avvocato della famiglia. Il legale è il figlio illegittimo della coppia, nato da una relazione extraconiugale del padre. Il genitore non ha mai voluto riconoscerlo e così l’assassino ha scelto di vendicarsi sterminando tutta la sua famiglia.

Quando la Polizia è sul punto di arrestarlo, l’assassino cerca di avvelenare anche la moglie e le figlie prima di togliersi la vita.

Prodigal Son: il cast completo della serie tv

Ecco il cast completo della serie tv Prodigal Son con i rispettivi personaggi interpretati dagli attori.

Tom Payne : Malcolm Whitly / Malcolm Bright

: Malcolm Whitly / Malcolm Bright Lou Diamond Phillips : Gil Arroyo

: Gil Arroyo Halston Sage : Ainsley Whitly

: Ainsley Whitly Aurora Perrineau: Detective Dani Powell

Detective Dani Powell Frank Harts : Detective J.T. Tarmel

: Detective J.T. Tarmel Keiko Agena : Edrisa Tanaka

: Edrisa Tanaka Bellamy Young : Jessica Whitly

: Jessica Whitly Michael Sheen : Martin Whitly

: Martin Whitly Catherine Zeta Jones: Dr. Vivian Capshaw

