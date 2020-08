Sono tre i candidati al trono di Uomini e donne. Inizia così il percorso verso la nuova edizione del programma ideato e condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Infatti oggi è stata annunciata la candidatura di 3 ragazzi scelti dalla redazione per il Trono classico del programma dei sentimenti di Canale 5.

Uomini e donne candidati al trono

I nomi dei tre candidati al trono sono Davide Donadei, Gianluca De Mattei e Davide Branda. sono tre giovani tutti con le caratteristiche giuste per poter far breccia nel cuore delle seguaci di Uomini e Donne. Ma i troni a disposizione sono due punto è così la redazione di Uomini e Donne ha deciso che sa il pubblico a esprimere la propria preferenza su ognuno dei tre punto e fallo dovrà andare sul sito Wiki tv.it

Il concorrente che avrà avuto meno preferenze viene eliminato. Restano gli altri due che saranno protagonisti della prossima stagione del programma.

Il profilo dei tre candidati

Ecco come si sono presentati i tre candidati durante il provino realizzato

Davide Donadei ha 25 anni, viene dalla Puglia dove vive in un piccolo centro a soli dieci minuti da Gallipoli. Come lavoro fa il ristoratore. Una attività che gli è piaciuta fin da quando aveva 16 anni. Svela che da due anni ho preso la gestione del ristorante nel quale era impiegato come cameriere. Alle telecamere di Witty ha anche detto che il padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine. Ma adesso è tutto risolto.

Gianluca De Matteis, il secondo candidato è di professione fisioterapista e lavora privatamente e in una clinica. Ha 30 anni. Ed a Witty tv ha detto di avere tantissimi hobbies. Pratica sport, calcio, surf, va in moto. Ha recentemente fatto un tour sulle due ruote, in Abruzzo a Campo Imperatore. La moto non è solo un mezzo per spostarsi, ma un percorso di vita. Ha una passione per la recitazione e per i viaggi. Ama le altre culture.

Davide Blanda ha 27 anni, viene da Novara ed è impiegato in un’azienda alimentare. Vive ancora con i genitori e i due fratelli. Attualmente è single. Ma ha avuto una storia importante quando aveva 19 anni. E con una donna molto più grande di lui.

Ecco il link per votare il vostro candidato preferito.

Uomini e donne come cambia il trono

Molte le novità della nuova edizione di Uomini e Donne al via a settembre. Innanzitutto la tradizionale divisione tra trono classico e trono over è eliminata.

Scompaiono quindi le poltrone, dette troni, dove sedevano i partecipanti al trono classico. Non ci sarà dunque una condivisione tra corteggiatori e corteggiatrici, giovani e meno giovani. E lo stesso vale anche per i tronisti.