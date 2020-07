Novità assoluta per Uomini e Donne nell’edizione 2020/2021. Il programma dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, per la prima volta nella sua storia, non torna nel daytime pomeridiano di Canale 5 a metà settembre con le consuete puntate quotidiane.

Uomini e Donne 2020 – Can e Sanem rimpiazzano Tina, Gemma e Syrius

L’autunno 2020 è caratterizzato da un evento speciale. La soap opera turca Daydreamer: Le ali del sogno, non viene interrotta in concomitanza con l’inizio di Uomini e Donne. Ma continuerà ad essere in onda dal lunedì al mercoledì con appuntamenti quotidiani alle 14:45. Il programma di Maria De Filippi avrà così soltanto la collocazione del giovedì e del venerdì.

Tutta colpa dell’enorme successo ottenuto dalla soap opera turca con l’affascinante Can Yaman e con Demet Ozdemir. I due interpretano rispettivamente Can e Sanem. E le loro dinamiche amorose sono state più forti dei troni classici ed over della ultraventennale trasmissione di Canale 5.

Quando finisce Daydreamer

E così fino alla conclusione di Daydreamer, ovvero mercoledì 21 ottobre, Can e Sanem saranno in onda per la gioia dei tantissimi appassionati. Il motivo è da ricercarsi nell’incredibile gradimento di pubblico ottenuto finora e crescente di giorno in giorno. Daydreamer ha raggiunto persino picchi del 24% di share. Cifre che fanno gola persino ai protagonisti di Uomini e Donne.

Certo non è piacevole essere scalzati da due giovinetti meno che trentenni che stanno attentando alla credibilità di un programma collaudato del daytime di Canale 5. Insomma finora Uomini e Donne è stato un gioiello di famiglia per Cologno Monzese.

Canale 5 ha capito che non poteva interrompere bruscamente la storia di Daydreamer perché i tanti fan non avrebbero atteso molto per conoscere finalmente il finale.

Uomini e Donne 2020 – le novità della nuova stagione

Molte le novità in questa edizione di Uomini e Donne. Innanzitutto la separazione tradizionale tra trono classico e trono over non esiste più.

Scompaiono quindi fisicamente le poltrone, dette troni, dove sedevano i partecipanti al trono classico. Non ci sarà dunque una condivisione tra corteggiatori e corteggiatrici, giovani e meno giovani. E lo stesso vale anche per i tronisti.

Una tale formula è stata sperimentata da Maria De Filippi nel corso del lockdown. Ma con i collegamenti da remoto il gradimento del pubblico non aveva raggiunto le medesime vette del passato. Uomini e Donne è un format sperimentato al quale il pubblico si era oramai affezionato. Vedremo se la nuova formula riuscirà a conquistare i telespettatori e ad ottenere i medesimi ascolti collezionati in passato.