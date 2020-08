Tra i programmi in onda stasera, sabato 8 agosto 2020, in tv spicca la sfida tra Barcellona e Napoli, trasmessa da Canale 5. Non mancano, però, i film: a cominciare da Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, su Raitre. Mentre Rai 1 propone la replica di Una storia da cantare dedicata a Lucio Battisti.

Stasera in TV sabato 8 agosto 2020, i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. In replica, la serata evento che Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno dedicato a Lucio Battisti, durante la stagione appena conclusa. Tra gli ospiti, Roberto Vecchioni, Patty Pravo, Fausto Leali, Arisa, Morgan, Le Vibrazioni ed Edoardo Bennato.

Su Rai 5, alle 21.15, lo spettacolo La verità. Ispirandosi a un telone di scena dipinto da Salvador Dalì negli Anni Quaranta, undici artisti danno vita a una storia surreale e acrobatica firmata da Daniele Finzi Pasca.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Barcellona-Napoli. Un’impresa difficilissima attende gli azzurri guidati da Rino Gattuso nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale. I partenopei, infatti, giocano sul campo dei catalani:opo il pareggio casalingo per 1-1, il Napoli è costretto a vincere o pareggiare segnando almeno due gol.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Ashley ha quasi raggiunto i 280 kg di peso ed ha dovuto trasferirsi da sua madre per avere un aiuto per sé stessa e per la sua bambina appena nata. Il dottor Now è disposta ad aiutarla, ma si aspetta che la ragazza dia una svolta decisa alla sua vita.

I film di questa sera sabato 8 agosto

Su Raitre, alle 20.30, Il buono, il brutto, il cattivo, intramontabile western del 1966, diretto da Sergio Leone. Con Clint Eastwood ed Eli Wallach. In piena guerra di secessione, tre pistoleri si contendono un carico di lingotti d’oro. Sono Joe, detto il buono, Tuco, soprannominato il Brutto e Sentenza, detto il Cattivo. Si ritrovano in un cimitero per affrontarsi in duello.

Su Rai 4, alle 21.20, il thriller del 2004 The pusher, con Daniel Craig e Colm Meaney. Regia di Matthew Vaughn. Uno spacciatore londinese vuole uscire dal giro e godersi i guadagni. Prima, però, accetta di portare a termine un paio di “lavoretti”, spinto da un motivo passionale.

Su Rai Movie, alle 21.10, la commedia L’incredibile vita di Norman, del 2016. Diretta da Joseph Cedar, con Richard Gere.

Mentre, Italia 1, alle 21.10, propone il film drammatico La piccola principessa, di Alfonso Cuaron. Con Liesel Matthews e Liam Cunningham. New York, 1914. Il capitano Crewe, richiamato alle armi, iscrive sua figlia Sara in collegio. La bambina si scontra con la direttrice e quando muore il padre viene relegata tra la servitù.

Su La7, alle 21.15, c’è Voglia di ricominciare, film drammatico di M. Caton-Jones, con Leonardo Di Caprio.

Inoltre, su Tv8, alle 21.30, c’è Il tempo delle mele, di Claude Pinoteau, con Sophie Marceau. La tredicenne Vic, figlia di una coppia che sta per separarsi, affronta i primi turbamenti adolescenziali.

Su Iris, alle 21.00, Seduzione pericolosa, regia di H. Becker. Con Ellen Barkin e Al Pacino. Dopo aver risposto a un annuncio per cuori solitari, tre uomini vengono uccisi. Il detective Keller indaga sul caso, ma finisce per innamorarsi della principale sospettata, Helen Cruger.

Infine, su Paramount Network, alle 21.10, Il genio della truffa, di Ridley Scott. Con Nicolas Cage eSam Rockwell.

I film in onda stasera su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Danny Boyle, Yesterday, con Himesh Patel. A causa di uno strano incidente, Jack, mediocre cantautore, si risveglia in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo decide allora di usare le loro canzoni per raggiungere il successo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Barry Sonnenfeld, Men in black 3, con Will Smith, Tommy Lee Jones. Tornato indietro al 1969, il criminale alieno Boris vuole uccidere K, colpevole di averlo sbattuto in prigione e privato di un braccio. Ma non ha fatto i conti con l’agente J.