È accaduto nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque nel corso della quale i telespettatori hanno potuto vedere Patrizia De Blanck quasi nuda.

Patrizia De Blanck nuda in diretta da Barbara D’Urso

Naturalmente le immagini hanno colpito la padrona di casa che non è riuscita a nascondere il proprio stupore. I telespettatori hanno visto insomma una Barbara D’Urso del tutto spiazzata dinanzi al déshabillé della contessa Patrizia De Blanck colta a sua insaputa mentre si cambiava nella suite a lei riservata.

La puntata di Pomeriggio Cinque dunque ha riservato una vera e propria sorpresa prima alla stessa D’Urso che non è riuscita ad esternare il suo stupore che significava anche una sorta di imbarazzo e di scusa nei confronti del pubblico.

A sbagliare però non è stata la regia di Pomeriggio Cinque ma quella del Grande Fratello Vip. Barbara D’Urso stava trasmettendo infatti, durante la puntata, alcune scene live dalla casa chiusa di Cinecittà. E ad un certo punto si è vista la contessa recarsi nella sua suite e cambiarsi d’abito. La sorpresa è stata accresciuta dalla considerazione che la De Blanck non indossava biancheria intima. Ed è stato così purtroppo normale che, togliere il vestito, ha significato portare sotto i riflettori tutte le grazie della signora che, nonostante l’età non più giovanissima, riesce ancora a mantenere una forma invidiabile e soprattutto un seno florido e non cadente.

E così Pomeriggio Cinque si è trasformato in una sorta di programma voyeuristico nel quale mai si sarebbe pensato che potesse accadere un evento simile. Infatti durante tutta la storia ventennale del reality di Canale 5, un nudo quasi integrale non era mai stato mostrato sotto i riflettori.

Gli altri episodi nei GF esteri

Certo di eventi pruriginosi e di immagini eroticamente forti, il reality di Canale 5 è stato sempre prodigo. Basti soltanto pensare alle docce hot di personaggi come Cristina Del Basso che sono entrate nella storia del voyeurismo televisivo targato Canale 5.

Adesso la contessa verrà a conoscenza di quanto le è accaduto. E i telespettatori conosceranno le sue reazioni.

Ricordiamo che prima di questo evento a luci rosse, la contessa era seduta al tavolo con i compagni di reclusione ed ha iniziato di nuovo a puntare il dito accusatore contro la marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Ribadiva che la marchesa era soltanto una semplice venditrice di cosmetici. E in questa veste lei l’aveva conosciuta.

Certo il nudo di Patrizia De Blanck se in Italia ha destato scalpore, probabilmente all’estero poteva anche passare inosservato. Infatti sono stati molti gli eventi a luci rosse che sono accaduti sotto i riflettori senza alcuna copertura. Pensiamo ad esempio al GF spagnolo e a quello brasiliano nel corso dei quali due concorrenti esplicitamente consumavano rapporti sessuali incuranti del tutto delle telecamere.

Insomma senza nessuna “copertura”. Certo anche il nostro GF contempla un evento simile. Basti pensare alla coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che hanno regalato nella terza edizione del GF Vip molti momenti hot. A cominciare dal famoso armadio.

