# Cartabianca, il talk di approfondimento politico, economico e sociale condotto da Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 15 settembre, su Rai 3 alle 21.20. Come ogni settimana, si confronta con Fuori dal Coro di Mario Giordano, in onda su Rete 4, e DiMartedì con Giovanni Floris, previsto su La7.

Gli argomenti principali della puntata sono due: la ripresa delle scuole ai tempi del Covid-19 e le prossime elezioni regionali. Gli argomenti sono strettamente legati fra loro, dato che le cabine elettorali saranno disposte, come di consueto, nelle aule scolastiche. Pertanto, la settimana prossima la didattica sarà nuovamente interrotta.

Le scuole hanno riaperto ieri, lunedì 14 settembre 2020. Come è stata gestita la riapertura? Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina è presente in studio per rispondere a questa e altre domande.

#Cartabianca 15 settembre, la diretta

La puntata inizia con un’intervento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.“Le ho scolpito un bastone per la sua vecchiaia!” scherza Mauro Corona. Poi, però, mostra un bastone da passeggio scolpito a mano.

La scuola elementare di Erto, dove vive Corona, non è stata riaperta. “Questa apertura di scuola durerà pochissimo. Basta un colpo di tosse.” dichiara Corona. “Mi è piaciuto vedere non tanto i bambini che andavano a imparare. Mi è piaciuto vederli felici perché si ritrovavano, rivedevano gli amici.” continua.

Quindi, la conduttrice commenta con Corona la vicenda di Maria Paola Gaglione. “La storia di Maria Paola mi ha particolarmente colpita.” afferma la conduttrice. Maria Paola è morta in un incidente causato dal fratello, che l’ha speronata in scooter per, a sua detta, “darle una lezione”. La ragazza, infatti, era innamorata di Ciro, un trans.

“Questo è il prodotto dell’ignoranza, nel senso di ignorare la natura dell’uomo. Se io sono un farabutto, non posso insegnare a mio figlio a non essere ignorante. E’ ereditario.” commenta Corona.

Poi, si parla dell’isola di Lesbo, colpita da una tragedia quando, la settimana scorsa, è scoppiato un tremendo incendio in uno dei campi profughi più grandi d’Europa. “Non se ne è parlato abbastanza. Però sappiamo quando a Ronaldo nasce un bambino.” afferma Corona.

Alla fine del suo intervento, Corona consiglia vari libri. L’amore non basta di Luigi Ciotti, e anche “siccome ci chiuderanno di nuovo” commenta Corona, lo scrittore consiglia anche Testacoda di Francesca Petrucci. “I miei libri non leggeteli, comprateli e basta.” conclude Corona.

#Cartabianca 15 settembre, l’intervento del ministro Lucia Azzolina

“Sarà un anno complesso, ma ho visto trasformarsi le tante comprensibili ansie in emozione. Io stessa ero molto emozionata ieri” commenta Lucia Azzolina, ministro dell’istruzione, appena entrata nello studio di # Cartabianca stasera, 15 settembre 2020.

Segue un servizio girato a Codogno, focolaio italiano dell’epidemia, dove sono intervistate mamme, insegnanti e alunni in procinto di iniziare il primo giorno di scuola. Al momento, purtroppo, pare non siano arrivate abbastanza mascherine per tutti gli alunni e gli studenti. Ma tutti gli intervistati sono comunque entusiasti e propositivi.

Di recente in Piemonte è obbligatoria la misurazione della temperatura a scuola, oltre che a casa. L’ordinanza è stata impugnata dal ministro. “L’indicazione della misurazione della temperatura a casa è stata studiata già da giugno dal comitato scientifico. Se un bambino sta male già a casa non ha senso che esca. L’indicazione è stata firmata da tutte le regioni. Cambiare le regole è stata una decisione che tutto il Piemonte ha accolto molto male” commenta la Azzolina al riguardo.

“Se un bambino è messo in isolamento in quanto positivo, l’intera famiglia del bambino va in quarantena?” chiede la conduttrice. “Non è un automatismo, è deciso dalle ASL caso per caso. Le scuole e le ASL conoscono la procedura” risponde il ministro. Riguardo la fornitura di banchi ancora non sufficiente, la Azzolina commenta “Abbiate pazienza. Faranno la differenza nell’arredo scolastico”.

Al riguardo dei concorsi per i nuovi insegnanti, la Azzolina si dichiara positiva.