Oggi, 7 settembre 2020, alle ore 17,10 su Canale 5 debutta la nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ci accoglierà nuovamente nel suo studio tra notizie di cronaca, approfondimenti in materia di Covid 19, spettacolo, gossip e cronaca rosa. Tanti gli ospiti e le “notizie shock” che ci riserverà anche questa volta.

Pomeriggio cinque, 7 settembre 2020, prima puntata, argomenti, ospiti

Inizia il programma. Barbara D’Urso ci aggiorna sui provvedimenti presi per la prevenzione del Covid 19: tamponi giornalieri e niente pubblico. La conduttrice si collega poi con il San Raffaele di Milano per informarci sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia sta bene, ma le sue condizioni sono ancora delicate. Reagisce positivamente alla cura, ma non è fuori pericolo.

Oggi anche la figlia, Marina Berlusconi, ha fatto il tampone ed è risultata positiva. Al momento è in isolamento domiciliare, ma sta bene e lavora.

Barbara ci parla invece di una signora, Nada, che a 49 anni ha perso il lavoro perchè affetta da Covid non può uscire da casa dal 13 marzo. Nada è risultata ancora positiva dopo 20 tamponi. La donna lavorava al banco gastronomia di un supermercato. Il suo titolare, che avrebbe dovuto confermarle il contratto passandola a tempo indeterminato, giustifica la sua decisione spiegando di essere in grave difficoltà a causa delle perdite che hanno seguito l’emergenza sanitaria e spera in futuro di poter riassumere Nada.

Nel frattempo la donna ha dovuto rinunciare anche alla possibilità di partecipare al funerale di sua madre ed al matrimonio della figlia.

Pomeriggio cinque, 7 settembre 2020, l’Italia che riparte

Si passa a parlare di Sardegna e di locali che sono stati focolai. Luciano Guidi, proprietario del Phi Beach – uno dei locali più gettonati di Porto Cervo – spiega la situazione. Attualmente molti dei suoi dipendenti sono positivi al Covid, ma asintomatici.

A Valdengo, invece, oggi si sono riaperte le porte della scuola. I bambini si dicono “sfortunati” per aver iniziato in anticipo, ma molto contenti. I banchi sono distanziati e gli alunni indossano le mascherine. Non si va a mensa, ma si disinfetta il banco e si mangia in classe. Nessuno tocca nulla con le mani.

Barbara ci aggiorna sui dati dei contagi odierni. Ci sono 1108 nuovi positivi su 52533 tamponi effettuati.142 pazienti sono in terapia intensiva e 12 sono le vittime.

Pomeriggio cinque, il caso di Viviana e Gioele

Passa poi al caso di Viviana, la mamma dj che ha perso la vita ad agosto a Caronia, e del suo piccolo Gioele. Ancora non si sa come i due siano venuti a mancare. Si sospetta che Gioele sia morto nell’impatto dell’incidente che li ha visti coinvolti. Oggi però sono state trovate delle tracce di sangue in un casolare della zona.

Parla Giuseppe, il carabiniere che ha ritrovato i resti del bimbo. L’uomo ha deciso di iniziare le ricerche di Gioele poichè, dopo aver sentito la notizia al telegiornale e l’appello del padre, non riusciva a darsi pace. Il suo intuito l’ha aiutato a capire dove era Gioele, ha capito che un bambino non sarebbe mai andato verso il monte poichè sarebbe stato troppo faticoso.