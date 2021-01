Uomini e Donne anticipazioni 18-22 gennaio 2021, Gemma single, Riccardo e Roberta lasciano

Uomini e Donne anticipazioni 18-22 gennaio 2021. Nuove dinamiche e colpi di scena nella settimana che sta per iniziare oggi, nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne in onda su Canale 5 alle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni 18-22 gennaio 2021 – la delusione di Gemma

Come già vi avevamo anticipato precedentemente, Gemma Galgani è oramai single. Il suo rapporto con Maurizio si è spezzato. Ed a volere la rottura è stato proprio lo stesso Maurizio Guerci. La dama del Trono Over doveva essere probabilmente preparata a questa decisione. Ma in effetti è rimasta estremamente sconvolta e adesso si ritrova di nuovo senza un corteggiatore. Da sottolineare però che già nella settimana precedente, Gemma Galgani aveva esplicitamente dichiarato di aver tolto “l’esclusiva” a Maurizio. Ciò significa che la Galgani si era riservata la possibilità di frequentare anche altri personaggi all’interno del Trono Over di Uomini e Donne.

Certo la delusione deve essere stata molto forte perché la Galgani è apparsa afflitta e certamente non si aspettava di rimanere di nuovo single dopo tutte le esperienze avute nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dunque si ricomincia e vedremo adesso chi saranno i nuovi corteggiatori della dama del Trono Over oramai residente nel programma da oltre 10 anni. Ed è proprio su questa lunga permanenza nella trasmissione, che avvengono spesso i battibecchi tra la stessa Galgani e l’opinionista Tina Cipollari.

Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua lasciano il programma

Se da una parte Gemma e Maurizio abbandonano la loro relationship, un’altra invece sembra collaudata e pronta a decollare. Si tratta di altri due esponenti del Trono Over ovvero Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano. Ricordiamo ai nostri lettori che Ida e Riccardo sono stati protagonisti di una edizione infuocata di Temptation Island alla quale aveva preso parte anche Gemma Galgani.

La dama del Trono Over però si era recata solo in visita all’amica Ida e non era stata una concorrente. Adesso la coppia Riccardo e Ida non esiste più e sta per nascere un “nuovo” legame tra lo stesso Riccardo e Roberta. I due stanno per prendere una decisione molto importante perché il loro legame sembra talmente consolidato da voler lasciare il programma.

Una scelta a dir poco singolare dopo l’abbandono nella scorsa settimana di Michele Dentice, ex corteggiatore di Roberta.

La scelta di Davide Donadei è sempre più incerta

Infine c’è da registrare la crescente incertezza di Davide Donadei dinanzi alla sua scelta. Ci sono infatti ad attendere la decisione del giovane Chiara e Beatrice. Una delle due avrà la meglio.

Ma nessuna finora è riuscita a predominare nelle idee del tronista. Neanche Maria De Filippi è stata in grado di smuovere la sua incertezza.

La conduttrice lo aveva incentivato a dare qualche anticipazione sulla sua scelta, anche in maniera pedante, su quale delle due ragazze poteva cadere la sua scelta.