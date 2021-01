Uomini e Donne anticipazioni 11-15 gennaio – Gemma lasciata da Maurizio

Uomini e Donne anticipazioni 11-15 gennaio 2021. Nuova settimana di programmazione per il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45.

Molte le novità che si alternano nei vari appuntamenti da lunedì fino a venerdì. Personaggi coinvolti sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Davide Donadei, Gemma Galgani e Maurizio Guerci.

Uomini e Donne anticipazioni 11-15 gennaio – è finita tra Maurizio e Gemma

Al centro del racconto televisivo di Uomini e Donne c’è soprattutto il rapporto controverso, che poi finisce in maniera poco elegante, tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. I due protagonisti del Trono Over avevano ammesso precedentemente di aver avuto una relazione intensa, coronata anche da momenti di intimità. Sembra che però questi presupposti non siano stati sufficienti per dare nuovo vigore e linfa vitale alla relazione che in effetti poi si è conclusa.

La coppia Gemma e Maurizio era caratterizzata da una notevole differenza di età. Maurizio infatti aveva 20 anni meno della Galgani. Ma ciononostante i due sembravano poter rappresentare un punto fermo all’interno di Uomini e Donne. Così non è stato. Ecco i fatti che si sono succeduti e che vedremo nel corso della settimana.

Gemma aveva scoperto che Maurizio stava frequentando un’altra donna. Naturalmente la gelosia ha preso il sopravvento e non ha voluto sentire ragioni. Maurizio infatti si era difeso dicendo che si trattava soltanto di un’amica alla quale stava cercando di dare un aiuto perché si trovava in un momento difficile della propria vita.

Cosa è accaduto tra Gemma e Maurizio

In effetti Maurizio avrebbe troncato bruscamente una conversazione telefonica con Gemma per accorrere proprio dall’amica in difficoltà. La promessa di richiamare la signora del Trono Over non è stata però mantenuta. Gemma si è sentita delusa ed umiliata. Ma nonostante tutto sarà proprio Maurizio a svelare dinanzi ai partecipanti la propria volontà di rompere ogni rapporto con Gemma.

Sicuramente questa decisione susciterà molte polemiche nelle puntate in cui viene trasmessa. Ed anche questa volta Gemma Galgani dovrà subire una nuova delusione sentimentale. Ricordiamo che in passato aveva già ricevuto due decisi rifiuti.

Il primo è quello storico di Giorgio Manetti con il quale aveva avuto una lunga relazione durata 8 mesi. La seconda invece, ancor più bruciante, era venuta da Nicola Vivarelli un altro suo corteggiatore ancora una volta molto più giovane di lei.

Trono classico 11-15 gennaio

Per quanto riguarda il Trono Classico c’è da sottolineare la grande indecisione di Davide Donadei che ancora è incerto nel fare la sua scelta. Le due candidate sono Beatrice e Chiara. Dopo un momento in cui sembrava finalmente convinto su chi dare il proprio cuore, Davide è caduto di nuovo in uno stato confusionale. La crisi dunque continua ancora e certamente la sua scelta farà discutere.

Come i telespettatori vedranno, Maria De Filippi spingerà Davide a comunicare finalmente il nome della persona da lui scelta. Ma poiché si trovava in una situazione ancora di incertezza, sono state proprio le due ragazze Beatrice e Chiara a pregare il tronista di dare il nome prescelto soltanto quando ne era definitivamente sicuro.