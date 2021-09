Uomini e Donne anticipazioni: Milan fuori, le parole di Ilaria e lo schiaffo censurato

Condividi su







Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 26 settembre, hanno svelato la cacciata del tronista Joele Milan da parte di Maria De Filippi. Inoltre le parole dell’ex corteggiatrice Ilaria e lo schiaffo censurato.

Anticipazioni Uomini e Donne ultima registrazione: Joele cacciato

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne rivelano che un tronista avrebbe tramato alle spalle del programma e della stessa conduttrice, Maria De Filippi. Durante un ballo tra Milan e la corteggiatrice Ilaria, il tronista pensando di non essere ascoltato, le ha detto che il suo suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare.

Un modo questo per poter eludere i controlli degli autori del programma e così potersi sentire di nascosto all’insaputa della redazione. Una cosa che Joele sapeva bene non poteva essere fatta, poiché era contro il regolamento del dating show di Canale 5.

Scoperto l’inganno, o quantomeno le vere intenzioni di Joele, la reazione di Maria De Filippi non si è fatta attendere. A sorpresa, infatti, durante l’ultima registrazione, Milan è stato messo davanti alle sue parole e ai fatti. Il suo trono ormai era compromesso.

Chi chiamerebbe mai per corteggiarlo, sapendo che lui è interessato alla corteggiatrice Ilaria? La risposta è pressoché scontata. E per Maria, quindi, non c’è stata altra soluzione che invitare Joele a lasciare gli studi Elios.

Anticipazioni uomini e donne ultima registrazione: schiaffo censurato al Trono over

Anche sul fronte del trono over è successo qualcosa di sorprendente. Tanto che con molta probabilità non sarà messo in onda. Ma è stato comunque reso noto attraverso la divulgazione delle anticipazioni della registrazione del 26 settembre.

A Uomini e Donne il cavaliere Graziano Amato sta frequentando una dama, ma i rapporti tra loro non sono andati per il meglio. Negli studi Elios di Roma si è assistito, infatti, a un forte litigio tra i due in seguito ad alcune rivelazioni che ha fatto il cavaliere.

Stando alle sue parole, la coppia è uscita insieme e lei, durante l’incontro, si è spogliata, lasciandogli come ricordo un paio di mutandine. Per attestare la veridicità del suo racconto, il cavaliere ha mostrato la foto a Gianni Sperti.

La dama non l’ha certo presa bene, tanto che, stizzita, si è alzata e ha tirato un ceffone in pieno viso a Graziano. Un gesto che ha lasciato tutti molto stupiti. Durante la registrazione del 26 settembre di Uomini e Donne si è parlato anche di Ida Platano, che prosegue la sua frequentazione con Marcello.

Uomini e Donne trono classico anticipazioni: Andrea Nicole e Ciprian primo bacio

Dopo svariati messaggi e segnali di intesa tra la tronista trangender (che ormai ha finito il suo percorso di transizione) Andrea Nicole e Ciprian sembra si siano scambiati il primo bacio. Ma ciò che ha destato delle perplessità in Gianni Sperti è la mancanza di convinzione riguardo le buone intenzioni di Ciprian e lo ha definito perfino “finto”.

Prosegue la frequentazione tra Roberta e Samuele. I due hanno deciso di passare del tempo insieme e approfondire la loro conoscenza fuori dagli studi Elios. L’esterna che hanno realizzato è stata molto tranquilla, dando loro la possibilità di conoscersi meglio.

Joele Milan cacciato: parla la corteggiatrice Ilaria Melis

Dopo la decisione di Maria De Filippi di cacciare via Joele Milan da Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni la ragazza diretta interessata e protagonista di questa vicenda: Ilaria Melis. Raggiunta da Fanpage.it, l’ex corteggiatrice ha raccontato che anche lei ormai non partecipa più alle puntate di Uomini e Donne.

Come conseguenza dell’abbandono di Joele, tutte le sue corteggiatrici hanno dovuto lasciare lo studio. Secondo quanto riportato dalla Melis a Fanpage.it, Joele Milan le avrebbe detto di essere molto preso da lei. Confidenze fatte proprio durante il già citato ballo avvenuto in una precedente puntata.

Jole sembra abbia parlato della Melis sia ai suoi genitori che al suo migliore amico. L’ex tronista le avrebbe anche paventato la possibilità di portare solo lei alla fine, ma allo stesso tempo le avrebbe chiesto di seguire il suo amico sui social, così da potersi scrivere e frequentare lontano da sguardi indiscreti.

La Melis non pensa che dietro al gesto di Milan ci fossero delle cattive intenzioni, ancora di più in considerazione del fatto che il tronista era consapevole di avere il microfono addosso durante il ballo. Ma solo un grande e colossale fraintendimento.

Come sono i rapporti oggi tra Ilaria e Joele fuori da Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice ha ammesso che gli piacerebbe avere il numero di telefono dell’ex tronista per contattarlo e frequentarlo. Considerato quanto accaduto, lei pensa che Joele in questo momento non stia bene e abbia bisogno di supporto morale.

