Alfonso Signorini su aborto al GFVip: Endemol prende le distanze, Lucarelli punge sui social

Alfonso Signorini parla di aborto nel corso della puntata di lunedì 15 novembre del Grande Fratello Vip 6 e divampa la polemica. Endemol Shine Italy nelle ultime ore ha diramato un comunicato in cui prende le distanze dal conduttore tv, pur rispettando le opinioni di tutti.

Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini su aborto: “Noi siamo contrari”

Doveva essere uno scherzo a Giucas Casella invece si è tramutato in un vero boomerang per il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini. Una valanga di polemiche sta travolgendo il conduttore del reality show di Canale 5 per una frase detta durante la scorsa puntata.

Tutto nasce da una burla al celebre mentalista a cui è stato fatto credere che la sua cagnolina fosse rimasta incinta di un cane molto più grosso. Idea che ha lasciato Casella perplesso, avanzando l’ipotesi anche di un aborto.

A questo punto Signorini, in replica, ha pronunciato la frase che poi che ha innescato un vespaio di polemiche social : “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Poi ha aggiunto: “neanche quello dei cani ci piace”. Parole che hanno suscitato pareri discordanti.

Nelle ultime ore la società di produzione Endemol Shine Italy ha divulgato un comunicato in cui si dissocia dalle dichiarazioni del conduttore del Grande Fratello Vip 6.

Alfonso Signorini su aborto, la replica di Endemol

“Alfonso Signorini espresso la propria opinione su un tema importante come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento” ha fatto sapere Endemol. Una presa di posizione che ha sorpreso tutti.

La società ha poi aggiunto: “Pur rispettando le opinioni di ognuno, esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione”. Endemol ha poi proseguito dicendo che in tutti i gruppi di lavoro ci possono essere opinioni diverse.

“Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili” hanno tenuto a precisare . A prendere le distanze sono anche molti personaggi pubblici, tra i tanti anche Sabrina Ferilli e Selvaggia Lucarelli.

Il post di Selvaggia Lucarelli e replica Signorini

“Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età” ha esordito la giornalista nel suo post su Instagram. “Signorini non rappresenta né il paese né il corpo delle donne, quindi perché non parlare per sé?”

A conclusione del suo post Selvaggia ha scritto: “Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”.

Alfonso Signorini ha commentato la vicenda reclamando diritti e libertà di opinione :”Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero”. Quindi ha proseguito con: “Un principio che difendiamo con assoluta fermezza”.

Poi ha sottolineato: “Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.