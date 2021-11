Prodigi – La musica è vita Rai 1, diretta della puntata di mercoledì 17 novembre

Condividi su

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della quinta edizione di Prodigi – La musica è vita.

Segui con noi la diretta della puntata di oggi, mercoledì 17 novembre, dalle ore 21.20 su Rai 1.

Prodigi – La musica è vita Rai 1 – Anticipazioni

Prodigi – La musica è vita è un evento di beneficenza nato grazie alla collaborazione di UNICEF ed Endemol Shine Italy. Dal Teatro Uno di Cinecittà World, conducono il programma Gabriele Corsi e Serena Autieri, già conduttrice della scorsa edizione. Sono nove i giovanissimi talenti, dai 10 ai 16 anni, che si metteranno alla prova tra canto, danza e musica.

La giuria in carica è composta da sei noti personaggi: Malika Ayane e il maestro Peppe Vessicchio per il canto, Samanta Togni e Luciano Cannito per la danza, Ermal Meta e Laura Marzadori per la musica.

Gli ospiti della serata sono: Flavio Insinna, conduttore del medesimo Prodigi – La musica è vita per le precedenti tre edizioni, Lino Banfi, Clementino, Alessandrà Mastronardi, Stefano De Martino, Roy Paci.

Prodigi – La musica è vita Rai 1 – Come donare

I telespettatori potranno sostenere l’UNICEF, per i programmi contro la malnutrizione dei bambini e per contrastare il COVID- 19, donando secondo diverse modalità. Potranno donare:

2 euro inviando un SMS al numero 45525, da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Iliad e CoopVoce

inviando un al numero da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Iliad e CoopVoce 5 euro chiamando il numero 45525 da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile

chiamando il numero da TWT, Convergenze, PosteMobile 5 o 10 euro con chiamata al numero 45525 da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb

Oppure potranno effettuare una donazione regolare di 9 euro al mese telefonando al numero verde 800 07 06 06.

Prodigi – La musica è vita Rai 1 – Diretta

Gabriele Corsi e Serena Autieri danno il via alla prima puntata di Prodigi – La musica è vita.

Conosciamo i prodigi della serata.

Con Caruso di Lucio Dalla, Filippo apre le danze alla categoria canto sul palco del Teatro Uno.

Per la categoria danza, Noemi, di 14 anni, si esibisce in un balletto tratto dal romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo.

Primo ospite della serata: Lino Banfi

Lino Banfi, ambasciatore UNICEF da ben 25 anni, viene accolto calorosamente sul palco di Prodigi. Parla dell’Afghanistan, dov’è recentemente stato per aiutare i bambini del posto. Le immagini mostrate sono toccanti e ritraggono l’estrema povertà che assale il paese. “Credetemi: è una cosa seria aiutare l’UNICEF”, ribadisce l’attore e ambasciatore Lino Banfi.

Si prosegue con le esibizioni e, ad inaugurare la categoria musica, è Brando. A soli 10 anni, il ragazzo sogna di fare il solista ed esegue con maestria la composizione “Estrellita” di Manuel Ponce.

Federica, sedicenne, è la quarta concorrente ad esibirsi e la seconda per la categoria canto.

Tratto dal musical “Funny Girl” di Barbra Streisand, Federica canta Don’t rain on my parade con un’interpretazione degna di chi cavalca un palco già da diverso tempo.

Ospite Alessandra Mastronardi, ambasciatrice dell’Unicef in Turchia

Seconda ospite della serata è l’attrice Alessandra Mastronardi, ambasciatrice dell’Unicef recatasi in Turchia per assistere alle famiglie di profughi. Lì ha conosciuto due giovani siriane con la passione per la musica, che, nonostante vivano e assistano al peggio, non smettono di sognare.

Il secondo ballerino della puntata è Silvestro, 12 anni. Il giovane prodigio danza sulle note di Tchaikovsky.

Terminata l’esibizione di Silvestro, ove si è mostrato fortemente determinato, Ermal Meta, giudice della categoria canto, intona il suo brano Piccola Anima.