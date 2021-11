GF Vip 6 diretta 15 novembre 2021, tensione tra le Selassié

Condividi su

Questa sera, 15 novembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

GF Vip 6 diretta puntata 15 novembre 2021, tensione tra le Selassié

Inizia il programma. Alfonso ricorda che in questi giorni è stato il compleanno di Giucas Casella e vediamo una clip dei festeggiamenti che si sono tenuti in casa. Giucas è felice e tra uno scherzo e l’altro si lascia sfuggire di aver baciato a stampo (in passato) Sabrina Ferilli.

Si passa poi a parlare delle Sorelle Sellassié. Le principesse sono convinte di essere finite in nomination “a causa” di Lulu e questo ha generato una forte tensione tra loro. Signorini chiama in confessionale proprio Lulu e le chiede come procede la sua relazione con Manuel.

La scorsa puntata Alfonso era stato molto duro con la piccola Selassié e l’aveva ripresa per l’atteggiamento che aveva tenuto nei confronti di Manuel, al quale non concedeva tempo e spazio. Lulu spiega di aver capito la lezione ed abbiamo modo di ascoltare ciò che ha scritto in una dolce lettera dedicata a Bortuzzo.

Manuel è rimasto colpito dalle scuse di Lulu, ma rimane fermo nella convinzione che la loro frequentazione potrà forse continuare fuori dalla Casa. Per il momento la convivenza tra i due procederà serenamente e Lulu promette di attendere che sia Manuel ad avvicinarsi a lei ed a tenderle la mano.

GF Vip 6 puntata 15 novembre 2021, Sophie, Miriana e Giucas

E’ il momento di Sophie, che è stata nominata da quattro donne della casa. La Codegoni spiega di essere rimasta male per il voto di Manila, mentre le altre nomination se le aspettava. Gli altri vip continuano a criticare Sophie per l’ambiguità e l’astio mostrato nei confronti di Gianmaria.

Un’altra donna molto criticata è Miriana, che da quando è stato eliminato Nicola sembra essere rinata. La Trevisan esprime sempre più la sua gioia di vivere e svela di aver voglia di innamorarsi.

Si torna a parlare del compleanno di Giucas, che riceve a sorpresa la visita del figlio James. Casella piange commosso.

Mara Venier telefona in diretta per cantare “Tanti auguri a te” al suo amico Giucas. “Amoreeee” – urla Giucas. “Abbiamo trascorso tanti bei compleanni insieme” – racconta Mara.

GF Vip 6 puntata 15 novembre 2021, Alex e Delia

Alex viene chiamato in confessionale per parlare della sua compagna Delia. Dopo il duro scontro che Delia ha avuto con Soleil nella scorsa puntata, Belli è confuso e vorrebbe parlarle.

I vip dubitano dell’onestà di Delia, accusata di fingere e di recitare malamente. “Sembra una fiction anni ’80 montata” – commenta Aldo Montano. “Non è una cosa che devi dire a me” – risponde Alex. Anche Katia Ricciarelli definisce l’atteggiamento tenuto da Delia nel corso del confronto con Soleil come un momento di “recitazione scadente”.

Adriana e Sonia ricordano ancora una volta che Alex e Delia non sono legalmente sposati perchè Alex sta ancora divorziando dalla sua ex moglie. Belli afferma di essersi sposato con Delia attraverso la liturgia della parola e che per lui la cerimonia ed il legame suggellato in quell’occasione hanno un “valore inestimabile”.

Alex riceve la visita del suo migliore amico e testimone di nozze Mirko. Belli cerca rassicurazioni e consigli in merito alla querelle con la compagna. Mirko tenta di tranquillizzarlo.

GF Vip 6, la vita e gli amori di Katia

Katia viene chiamata in Mistery room dove assiste al film della sua vita. Ripercorriamo insieme a lei alcune tappe fondamentali. Il suo vero nome è Maria Stella Catiuscia Caterina. Sua mamma era vedova e conobbe il padre, del quale si innamorò salvo poi scoprire che era sposato ed aveva un figlio. Rimasta nuovamente sola e con tre figlie, la donna non si è scoraggiata, ma anzi ha fatto moltissimi sacrifici pur di mantenere le sue bambine. “A volte mi sembra di non averla ripagata abbastanza” – racconta commossa Katia.

Scopriamo poi i primi passi della sua carriera, la Boheme a Parma ed il grande amore con Carreras, una relazione durata 13 anni. Nel 1985 ha conosciuto Baudo e l’ha sposato. I due sono rimasti insieme per ben 18 anni. “Stavamo bene insieme, poi è scattato qualcosa…non lo so. Non ci siamo sentiti più fino a due estati fa quando eravamo entrambi a Verona. Ci siamo salutati ed abbracciati come se non fosse successo nulla e questo mi ha allargato il cuore” – svela – “La mia vita è stato un sogno e me lo sono anche meritato”.

Duro confronto tra Miriana e Nicola

Nicola entra nella Casa per confrontarsi con Miriana. “Ho visto la tua leggerezza e non mi è sembrato di esserti mancato” – afferma Nicola. “Quale leggerezza. Io ho sempre cercato di difenderti, anche da me, pensa. Sono sempre stata coerente e forse sono stata troppo gentile. Ti ho allontanato perchè ho capito che oltre all’attrazione non andava” – risponde Miriana.

Gf vip 6 diretta 15 novembre 2021, le sorelle Selassié

Si torna a parlare delle sorelle Selassié. Dopo aver visto il video in cui Lulu era un po’ troppo pressante con Manuel ed essere state nominate, Jessica e Clarissa l’hanno aspramente criticata. Invece di ascoltarle, Lulu si è distaccata da loro. “Sei qui per migliorare e crescere come donna” – l’ha spronata Jessica. “Non sono qui per fare alla badante a nessuno. Sta diventando pesante e non mi sta facendo godere questa esperienza” – ha commentato Clarissa, salvo poi spiegare: “Siamo tre pazze, però ci amiamo”.

Momento televoto: la preferita del pubblico è Soleil. La Sorgé condanna al televoto Sophie perchè ritiene debba ricercare sé stessa prima di affrontare un percorso come il Grande Fratello.

Gf vip 6 diretta 15 novembre 2021, Aldo e Manuel

Manuel ed Aldo sono molto amici e sono legati da una vocazione comune: lo sport. Aldo è malinconico perchè dopo il suo ritiro sente la mancanza della sua squadra e delle gare. Manuel purtroppo sente il vuoto che l’incidente gli ha lasciato separandolo (forse momentaneamente) dal nuoto. “Aldo è la realizzazione dei miei sogni, è un fratello maggiore” – ha spiegato Manuel. “Se non si rimette in piedi e mi porta a Parigi alle Paralimpiadi si va a discutere pesante” – dice giocosamente Aldo.

Momento nomination: gli immuni sono Francesca, Manuel, Aldo e Giucas. Sonia ed Adriana salvano Alex per “sbugiardarlo”.

I nominati di questa puntata sono: Sophie, Gianmaria, Miriana.

In chiusura di puntata Alfonso scherza con Adriana dicendo che Delia è in quarantena per entrare al GF Vip. Poi smentisce. Quale sarà la verità?