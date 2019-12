Stasera in TV martedì 17 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera, martedì 17 dicembre 2019, in tv verrà trasmessa la seconda puntata di Ognuno è perfetto, la miniserie di Rai 1, oltre ad altre fiction e film che potrete scoprire di seguito.

Stasera in TV martedì 17 dicembre 2019 – i programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 la seconda puntata della mini fiction Ognuno è perfetto. Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove incontrerà Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale avrà fin da subito una forte intesa.

Su Rai 2 alle 21.20 il film Proprio lui? con James Franco e Bryan Cranston. Durante le vacanze, l‘iperprotettivo Ned va a trovare l’amata figlia a Stanford ma si ritrova a vivere il suo più grande incubo quando ha di fronte Laird, il miliardario fidanzato della figlia ben intenzionato, ma socialmente imbarazzante. Ritenendolo poco adatto come futuro genero, Ned dà il via a una guerra.

Su Rai 3 alle 21.20 il programma d’approfondimento #cartabianca di Bianca Berlinguer. La giornalista racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. Ospite fisso lo scrittore Mauro Corona.

Su Rai 4 alle 21.25 il film Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo. Unico sopravvissuto al naufragio di una spedizione vichinga venuta a far razzia sulle coste americane, un giovane viene adottato da una tribù di nativi. Soprannominato “Ghost” per il suo colorito, cresce in mezzo a loro e diviene un prode guerriero. Ma quando i vichinghi torneranno a seminare distruzione tra le pacifiche genti dei Wampanoag, dovra’ scegliere a quale popolo appartiene davvero.

Su Rai Movie alle 21.10 il film Qualunquemente. Cetto La Qualunque (Antonio Albanese) , imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. E con lui rientra anche la sua nuova famiglia: una bella ragazza di colore e una bambina di cui non riesce a ricordare il nome.

Stasera in TV martedì 17 dicembre 2019 – i programmi Mediaset

Su Canale 5 alle 21.21 il film Il libro della giungla (2016). Mowgli è un piccolo orfano, è stato abbandonato nella giungla indiana e cresciuto da un branco di lupi. L’arrivo della tigre Shere Khan metterà però in pericolo la sua vita, costringendolo a un ardito viaggio tra insidie e pericoli.

Su Italia 1 alle 21.20 Le Iene Show. Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

Su Rete 4 alle 21.25 la rubrica Fuori dal coro. Le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca. Conduce Mario Giordano.

Su Canale 20 Mediaset alle 21.04 il film Inception. Dom Cobb possiede una qualifica speciale: è in grado di inserirsi nei sogni altrui per prelevare i segreti nascosti nel più profondo del subconscio. Viene contattato da Saito, un potentissimo industriale giapponese. Un film diretto da Christopher Nolan con Leonardo Di Caprio.

Stasera in TV – i programmi Paramount Channel, TV8, La 5

Su Paramount Channel alle 21.15 il cartone La spada nella roccia di Walt Disney.

Su TV8 alle 21.30 il film Il Natale di Grace. Grace fa ritorno verso casa. Purtroppo la sua auto ha un guasto e non ne vuole sapere di ripartire così il giudice Joe Peterson le offre di stare da lui fino a quando non riesce a rimettersi in viaggio. Fra i due scatta subito la passione e con il tempo si fanno sempre più vicini anche se Joe sembra non aver dimenticato del tutto la sua ex fidanzata.

Su La 5 alle 21.10 il film Sapore di Natale. Emily, la proprietaria di una piccola panetteria, sta lottando per evitare la chiusura della sua attività. Il primo di dicembre, Emily si vede recapitare una sorta di calendario dell’avvento con relative istruzioni: aprire una casella al giorno fino a quando un segreto non verrà rilevato. Ma chi avrà inviato il calendario? Sarà Gerrard? l’affascinante francese assunto dal supermercato locale per convincerla a cedere la sua attività?