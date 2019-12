Chi l’ha visto? diretta 18 dicembre 2019 : la confessione dell’autista di Matteo Messina Denaro

Lunedì 18 dicembre, in diretta dalle 21.25 su Rai 3, va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? , condotto da Federica Sciarelli.

La giornalista manderà in onda l’intervista all’autista di Matteo Messina Denaro il quale svelerà importanti rivelazioni. Francesco Mesi ha sempre negato di aver favorito la latitanza del boss latitante.

Inoltre si occuperà del caso di Anna Carlini, violentata e lasciata morire agonizzante in un Tunnel della stazione di Pescara.

Chi l’ha visto diretta 18 dicembre 2019 – casi interviste segnalazioni

La puntata inizia con la notizia del giorno. La Cassazione ha confermato 18 anni a Roberto Obert e 30 anni a Gabriele Defilippi, colpevoli dell’omicidio di Gloria Rosboch,ex professoressa di Gabriele. L’hanno truffata ed uccisa per sottrarle 187.000 euro.

La signora Anna Santa è ancora alla ricerca del marito Antonio, scomparso da molti giorni in provincia di Messina. Anna Santa ha una storia particolare alle spalle. Alla fine degli Anni Ottanta accudiva iconiugi Spitaleri come infermiera e donna delle pulizie. La coppia di anziani è morta per una dose eccessiva di farmaci. Anna Santa è stata accusata del pluriomicidio.

Mentre la prima sentenza l’ha assolta, l’Appello e la Cassazione le hanno confermato 15 anni.

Anche Antonio Russo era un uomo solo. Dopo aver lavorato 43 anni in Svizzera, è tornato a vivere in Italia. Ha acquistato alcune proprietà e vive della sua pensione. Molti sospettano che l’avrebbe sposato solo per mero interesse.

Chi l’ha visto diretta 18 dicembre 2019 – il caso di Sestina

La Sciarelli si occupa ora del caso di Sestina, giunta a Roma dalla Calabria per realizzare il sogno di diventare parrucchiera. Nella Capitale aveva trovato anche l’amore. La ragazza è morta nella notte del 3 febbraio scorso, cadendo dalle scale della casa del fidanzato Andrea.

La sera del fattaccio i testimoni raccontano che i ragazzi avevano litigato. Quando Sestina cadde, la nonna di Andrea la aiutò a rialzarsi e la fece sedere su una poltroncina. Andrea invece ha rotto tre costole alla nonna per allontanarla da Sestina.

Andrea spesso beveva e sotto l’effetto dell’alcol diventava irascibile. In passato aveva anche aggredito i famigliari.

La giovane è poi deceduta 48 ore dopo.

Chi l’ha visto – Samira El Attar

Samira è scomparsa da Stanghella (Padova) circa due mesi fa. E’ una donna marocchina dal carattere forte e indipendente ed ha una bambina di 4 anni. Il marito Mohamed è indagato per omicidio ed occultamento di cadavere. Gli inquirenti hanno ritrovato, in un campo vicino alla strada statale,una parte della sua collanina.

Ultimamente Mohamed sospettava che la moglie avesse un amante ed in preda alla gelosia aveva scaricato un applicazione per spiare le chat sul cellulare. Tempo prima il marito le aveva preparato del thé caldo nel quale aveva aggiunto delle goccine. La figlia però l’ha bevuto per sbaglio e lui l’ha portata subito al pronto soccorso.

Chi l’ha visto – il fratello ritrovato

Da tre anni Jonathan era alla ricerca del fratello Roger. Hanno perso la madre da giovanissimi ma erano molto uniti. Un telespettatore, avendo riconosciuto Roger in televisione, ha deciso di contattare la redazione di Chi l’ha visto?.

Roger si trova a Marina di Massa e vive in una tenda arancione. Jonathan lo raggiunge e riesce a riabbracciarlo. Il ragazzo in questi anni ha girato la Francia, la Spagna ed il Portogallo.

Chi l’ha visto diretta 18 dicembre – il caso di Alda Albini

Alda Albini, 70 anni, è scomparsa a dicembre del 2017. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dentro un tubo di cemento, in un fossato vicino ad corso d’acqua a Roccatederighi, in Toscana. La pensionata sarebbe caduta dall’ alto e sarebbe rimasta nell’acqua del torrente per lunghissimo tempo.

L’autopsia avrebbe confermato la possibile caduta dal muretto come causa del decesso. Il cadavere infatti ha riportato evidenti traumi alla schiena. Ancora non è chiaro se la caduta sia stata accidentale o voluta. Sul luogo del ritrovamento gli inquirenti hanno rinvenuto la borsa e gli occhiali ma mancherebbero alcuni indumenti.

Chi l’ha visto diretta 18 dicembre 2019 – Luigi Belvedere

Il signor Luigi Belvedere è scomparso il 7 novembre da Frigento. E’ uscito di casa per una passeggiata e non ha più fatto ritorno.

Il pensionato, tifoso sfegatato della Juventus, è definito da tutti come “un uomo adulto dal cuore di bambino” ed è benvoluto da tutto il paese.

La moglie Michelina, in buona fede, non ha denunciato subito la scomparsa del marito. Era convinta che di lì a poco Luigi sarebbe tornato a casa. Quando i compaesani hanno appreso la notizia della scomparsa, si sono subito mobilitati per cercarlo. La denuncia di scomparsa è stata fatta solo il 24 novembre.

Chi l’ha visto – La scomparsa di Lisa Sartori

Lisa Sartori è scomparsa volontariamente da quasi un mese da Merano. L’adolescente, una ragazza vanitosa e ribelle, è scappata dalla comunità nella quale viveva. Qualche giorno fa Lisa ha telefonato al padre spiegandogli di non preoccuparsi.

Racconta di stare bene e di essere a casa di persone conosciute. Ha aggiunto che tornerà a casa solo quando avrà compiuto 18 anni ed un giorno.

Chi l’ha visto – attore di Un posto al sole nel mirino delle truffe romantiche

Dopo Maurizio Aiello, anche un altro interprete di Un posto al sole è finito suo malgrado nel mirino delle truffe romantiche. Si tratta di Michelangelo Tommaso.

Alcuni criminali hanno rubato le sue foto per creare decine di profili falsi al fine di corteggiare e truffare svariate donne. A volte spacciato per un francese, altre per un tedesco, è un vedovo che abita in Mali. La moglie, Samanta Piccinetti, sarebbe morta lasciandolo solo.

L’attore stesso davanti alle telecamere di Chi l’ha visto? allerta telespettatrici. Devono stare molto attente in quanto i delinquenti fanno leva sulle loro fragilità.

Chi l’ha visto diretta 18 dicembre – Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è un uomo sicuro di sé, ha un debole per le donne, è amante del lusso sfrenato, degli abiti di elevata fattura e delle auto sportive. Nel corso degli anni il boss della Mafia ha compiuto molti reati. Ha strangolato e sciolto nell’acido il piccolo Giuseppe di Matteo ed è uno degli autori delle bombe sotto alcuni tra i più importanti monumenti di Roma, Firenze e Milano.

Francesco Mesi, ex autista di Matteo Massina Denaro, lo definisce un uomo perbene e che porterà per sempre nel cuore. All’epoca la sorella di Mesi aveva una relazione con lui ed ha trascorso 28 mesi in carcere. I servizi segreti avrebbero offerto a Mesi un milione e mezzo di euro per fargli confessare il nascondiglio di Messina Denaro. Egli è latitante da oltre 26 anni e nessuno sa dove si nasconda.

Chi l’ha visto diretta 18 dicembre – la storia di Anna Carlini

Il 30 agosto 2017 a Pescara, Anna Carlini è stata violentata,derubata e lasciata morire agonizzante sotto il Tunnel della stazione. Gli autori del brutale gesto sono due uomini romeni i quali prima di stuprarla le hanno somministrato un mix letale di alcol e farmaci.

La donna era affetta da problemi psichici ma era amata ed accudita dalla sorella Isabella che la trattava come una figlia. Nonostante le sue problematiche aveva messo al mondo due bambini.

La conduttrice prima di salutare il pubblico per la pausa natalizia, lancia qualche appello di persone scomparse.

Termina così la puntata di Chi l’ha visto?.