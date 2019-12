Stasera in Tv giovedì 19 dicembre 2019 – I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 19 dicembre 2019. Su Rai 1 va in onda Sanremo Giovani condotto dal futuro presentatore del Festival Amadeus. Canale 5 trasmette una nuova puntata di All together now con Michelle Hunziker e J AX. Ecco nei dettagli i programmi della serata.

Stasera in Tv giovedì 19 dicembre – programmi reti generaliste

Stasera su Rai 1, alle 21.25, il programma musicale Sanremo Giovani. In diretta dal Casinò di Sanremo Amadeus presenta la gara dalla quale usciranno cinque degli otto partecipanti alle Nuove Proposte 2020. A giudicare i finalisti, cinque ex conduttori del Festival: Pippo Baudo, Antonella Clerici, Piero Chiambretti, Carlo Conti e Paolo Bonolis.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Con Paolo Del Debbio. Buoni ascolti per il talk del giornalista che si è assestato intorno ad una media dell’7 % di share con un milione e quattrocentomila telespettatori. La puntata di questa sera è l’ultima prima della pausa natalizia. Il programma tornerà in onda con nuove puntate il 16 gennaio.

Su Canale 5, alle 21.25, il talent show, All together now. Terzo appuntamento con il programma musicale condotto da Michelle Hunziker. Anche stasera i cantanti in gara cercano di passare il turno. Per farlo devono convincere i 100 giudici del muro a cantare con loro: ne fanno parte artisti, discografici e dj. Il loro leader è J AX.

Stasera in Tv giovedì 19 dicembre – film sulle reti generaliste

Su Rai 2 , alle 21.25, il film di commedia del 2014, Principe azzurro cercasi. Con Chris Pine. Destinata a succedere alla nonna Clarissa, la principessa Mia scopre che, per un’antica legge, potrà regnare solo se si sposerà entro un mese.I pretendenti di sangue blu non mancano, tra questi ci sono Andrew e Nicholas a contendersi il suo cuore.

Su Rai 3 , alle 21.25, il film thriller del 2016, La ragazza del treno. Con Emily Blunt. Rachel Watson, alcolizzata, senza lavoro e devastata dal recente divorzio, fantastica su una giovane coppia che osserva dal finestrino del treno che prende ogni giorno: nella sua immaginazione è una coppia perfetta. Ma una mattina vede la ragazza amoreggiare con un altro uomo.

Su Italia 1 , alle 21.25, il film fantastico del 2013, Divergent – Insurgent. Con Shailene Woodley. Tris e Teo sono in fuga , inseguiti da Jeanine, leader degli Eruditi. I due devono scoprire il motivo per cui i famigliari di Cris hanno sacrificato le proprie vite. Decisa a proteggere chi ama, Tris affronta sfide impossibili per conoscere la verità sul futuro del loro mondo.

Su Rai 4 , alle 21.10, il film horror del 2016, il film fantastico del 2015, Dragon. Con Mariya Poezzhaeva. Poco prima delle nozze la principessa Miroslava viene rapita da un drago. Mentre lo sposo cerca di liberarla, lei scopre la presenza di un uomo misterioso di nome Arman.

I film in onda stasera su 20 Mediaset Iris Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, King Kong. Con Naomi Watts. 1930. Ann e Jack arrivano con una troupe cinematografica su un’isola misteriosa per girare un film.Lì si imbattono in un gigantesco gorilla che sembra essere attratto dalla donna.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1976, Il texano dagli occhi di ghiaccio. Con Clint Eastwood. Guerra di secessione: la moglie e il figlio dell’agricoltore Josey Wales vengono trucidati da alcuni fanatici nordisti. Allora lui si arruola nelle file sudiste in cerca di vendetta.

Su Paramount Network, alle 21.15, il film fantastico del 1985, Legend. Con Tom Cruise. In un tempo magico e sereno Jack e lily vivono il loro amore all’ ombra della foresta incantata dove lui le insegna il linguaggio degli animali. Ma dovranno fare i conti con il Signore Delle Tenebre.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film thriller del 2017, Geostorm. Con Gerard Butler. Dopo una serie di disastrosi eventi climatici, i governi della Terra si attivano per creare un satellite in grado di controllare il tempo atmosferico. Questo, però, rischia di scatenare una catastrofe ancora più grande.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film di spionaggio del 2015, Operazione U. N. C. L .E. Con Henry Cavill. Durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti e la Russia decidono di unire le forze per fermare un gruppo di malvagi criminali in possesso di un’arma di distruzione di massa.

Su Premium Cinema Emotion, alle 21.15, il film drammatico del 2011, Argo. Con Ben Affleck. La CIA deve elaborare un delicato piano per salvare dei cittadini americani, rifugiatisi nell’ambasciata canadese di Teheran.

Stasera in Tv giovedì 19 dicembre 2019 I film su Sky

Stasera in Tv giovedì 19 dicembre 2019.Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film thriller del 2009, Gamer. Con Gerard Butler. Un folle inventa un videogame in cui i concorrenti giocano con alcuni detenuti, costretti a lottare per la propria vita. Uno di loro tenta di evadere e di cambiare le cose.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film fantascienza del 2002, Solaris. Con George Clooney. Lo psicologo Chris Kelvin viene inviato in missione a bordo di una stazione spaziale. L’uomo deve scoprire la causa del misterioso comportamento di alcuni astronauti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, Condorito missione spaziale. Condorito sta per fare la proposta di matrimonio all’amata Yayita, quando la suocera viene rapita da un alieno. Insieme al nipote cercherà di salvarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2002, C’era una volta in Messico. Con Antonio Banderas. El Mariachi, dopo la morte dell’amata Carolina, decide di vivere isolato. Un agente della Cia gli propone di infiltrarsi nelle gang di uno spietato trafficante di droga.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, L’uomo senza ombra. Con Kevin Bacon. Un gruppo di scienziati scopre la formula del siero dell’invisibilità. Uno di loro decide di provarlo su di sé, ma quando non riesce ad invertire il processo, iniziano i guai….