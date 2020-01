Stasera in tv 25 gennaio 2020. Torna Alberto Angela con l’ultima puntata di Meraviglie – la penisola dei tesori. Canale 5 propone la nuova puntata di C’è posta per te. Ecco nei dettagli le novità del palinsesto di questa sera.

Stasera in tv 25 gennaio 2020 – i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, Meraviglie. Ultima puntata del viaggio di Alberto Angela che oggi parte dal Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica. Si passa poi a mostrare le incisioni della Val Camonica, il primo sito italiano tutelato dall’Unesco e, infine, a Genova, con un genovese innamorato della sua città: Luca Bizzarri.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Canto del popolo ebraico massacrato. Al binario 21 della Stazione Centrale di Milano, da cui partivano i convogli destinati ad Auschwitz, va in scena lo spettacolo teatrale di Moni Ovada, liberamente tratto dal poema di Yitzhak Katzenelson.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Come sempre, Maria De Filippi accoglie nello studio del suo show grandi star internazionali, pronte a fare una bella sorpresa ai destinatari delle lettere. Questa edizione è cominciata alla grande con Johnny Depp, superstar di Hollywood che raramente va ospite nei programmi di intrattenimento.

Su Real Time, alle 21.10, il docu-reality Vite al limite. Tracey porta 275 chili sulle sue gambe deformi. Gli arti sono così gonfi che la donna ha bisogno di aiuto per scendere dal letto. Il dottor Nowzaradan cercherà di aiutarla, ma anche lei deve fare la sua parte.

Stasera in tv 25 gennaio 2020 – i film in onda

Su Raitre, alle 21.30, il film thriller del 2015, di Atom Egoyan, Remember, con Christopher Plummer. Zev (Christopher Plummer) sta perdendo la memoria a causa dell’Alzheimer. Così decide di dedicare le ultime energie per rintracciare il comandante nazista responsabile della morte della sua famiglia. L’uomo intraprende il viaggio da solo e arriva così al cospetto del proprio ex aguzzino.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2014, di Shawn Levy, Notte al museo 3 – Il segreto del faraone, con Ben Stiller. Una strana muffa verde sta coprendo la tavola del faraone che dà vita ai personaggi del Museo di Storia Naturale di Manhattan. Il guardiano Larry Daley cerca un rimedio.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2016, di Lola Doilon, Il viaggio di Fanny, con Léonie Souchaud, Fantine Harduin. 1943. Fanny (Léonie Souchaud), una ragazza ebrea di 13 anni, durante l’occupazione nazista della Francia viene nascosta insieme alle sorelline in una colonia in montagna. Lì conosce altri ragazzi con i quali, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano, scappa cercando di raggiungere la Svizzera.

Su La7, alle 21.15, il film giallo del 1987, di Peter Yates, Suspect – Presunto colpevole, con Cher. Un senzatetto viene accusato dell’omicidio della segretaria di un giudice. Kathleen Riley, il suo avvocato, indaga con l’aiuto di un membro della giuria che si è innamorato di lei.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 2005, di Frank Marshall, 8 amici da salvare, con Paul Walker. Antartico. Sorpreso da una tormenta, Jerry Shepherd deve rientrare, abbandonando i cani da slitta della sua spedizione. Ma non li dimentica e farà di tutto per tornare a cercarli.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Riccardo Milani, Mamma o papà, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Valeria e Nicola stanno per divorziare quando entrambi accettano un lavoro lontano da casa. Inizia così una guerra senza esclusione di colpi per chi dovrà avere la custodia dei figli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2013, di Neil Burger, Divergent, con Shailene Woodley, Theo James. In un imprecisato futuro gli uomini umani sono divisi in cinque fazioni con precise caratteristiche. Ma ci sono anche i “divergenti”, che non sono affini ad alcuna categoria. Tra loro c’è Tris.