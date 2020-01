Stasera, venerdì 24 gennaio, in diretta su Real Time alle 22.30 la prima puntata di The Real Housewives di Napoli.

Il nuovo docu-reality , prodotto da Discovery Italia, mostra la vivace quotidianità di sei “casalinghe” dei quartieri più esclusivi di Napoli. Tra feste glamour e shopping le “amiche-nemiche” si racconteranno al pubblico.

The Real Housewives di Napoli diretta 24 gennaio – chi sono le protagoniste

Simonetta è una psicopedagogista, un’imprenditrice, una stilista. Ogni giorno si veste con paillette, tacchi a spillo e abiti lunghi. Vive a Posillipo, con il compagno e le figlie Fiammetta e Gisella. Con loro ha un rapporto di simbiosi

Il suo motto? – Io non sono la princess, sono la queen.-

Stella ha 47 anni, tre figli e tre ex-mariti. In questo momento è single. È un’imprenditrice di successo nel mondo della cosmesi. Per il suo lavoro è a favore della chirurgia estetica, ha fatto il seno, riempito le labbra e ogni tanto un po di botulino, che a suo dire “fa bene al cervello”.

-Io sono una forza.-

Daniela ha 49 anni, ha una figlia di 18 anni. Si occupa di eventi e ha una sua associazione di beneficenza. Ha massima fiducia nel suo staff, ma quando serve è pronta a sgridarli. Per ora è single, ha sempre avuto fidanzati tedeschi, americani, con i napoletani non ci si fidanzerebbe mai. Andare a fare shopping è il suo modo di coccolarsi.

Daniela e Stella vanno a prendere un aperitivo con Maria Consiglio.

Maria Consiglio è una Duchessa. Fin da bambina ha frequentato il Circolo dell’Unione e non sa chi siano i poveri, -forse malati?- dice. É autoironica e innamoratissima del suo cane Shanti. Il suo sogno ? Un marito gay, il sesso è una fatica.

The Real Housewives di Napoli diretta 24 gennaio

Noemi Letizia ha 28 anni e tre figli. Due avuti dal suo ex marito ed uno dall’attuale compagno. É sempre molto impegnata e la sua vita è frenetica. La giovane donna è rimasta coinvolta in uno scandalo a soli 18 anni.

Silvio Berlusconi si presentò a Casoria, dove si teneva la festa per il compleanno di Noemi Letizia. Intercettata dai giornalisti, disse di conoscere da tempo il Cavaliere (che chiamava papi) e di raggiungerlo spesso a Milano e a Roma.

Ad oggi vuole dimostrare chi è davvero Noemi Letizia e non nascondersi più dietro al suo piccolo tatuaggio. Una piccola scritta sul dito.

Raffaella vive a Torre del Greco ed è una mamma divorziata. Discendente di una storica famiglia di commercianti di perle e coralli vive di rendita. Si definisce una selvaggia, perché le piace avere il capello fuori posto, andare in giro scalza. Non si è mai rifatta nulla , si definisce “oltre”.

Si descrive come una persona semplice, il suo punto di forza non è cio che ha, ma ciò che è dentro.

Daniela accoglie tutti nella location del suo evento, l’Agorà Morelli, un ambiente urban ricavato da una grotta.

Tutte le amiche sono pronte a criticare ogni dettaglio, a partire dal prosecco nel fluite di plastica. Tutte sembrano annoiate dalla serata. Il voto complessivo è un sei.

Il nostro commento sulla nuova docu-serie

L’ennesimo reality all’insegna del trash. Il titolo è fuorviante, le sei protagoniste non sono assolutamente “casalinghe”, anzi al contrario sono tutte donne indipendenti, realizzate a livello lavorativo e per lo più single. Chiaramente un’immagine opposta a quella comunemente associata al termine “casalinga”. Le “housewives” sono piuttosto un concentrato di silicone, lusso e sfarzo che riescono a provocare sgomento e curiosità nel pubblico.

D’altronde l’obbiettivo del programma, oltre all’intrattenimento, è anche suscitare scandalo e ilarità tra gli amanti del grottesco. Siamo già pronti a vedere i volti delle sei amiche-nemiche tappezzare le pagine social nelle prossime settimane.

Ma è ancora presto per sbilanciarsi a un opinione definitiva, dato che in questo primo episodio abbiamo potuto conoscere le protagoniste, ma non le abbiamo viste nè a lavoro e neanche rapportarsi tra loro.

In conclusione quindi la prima puntata di The Real Housewives di Napoli, non si discosta da tutti i reality che siamo abituati da anni a vedere, format in cui l’intento è rendere i partecipanti pagliacci da esporre sul web.