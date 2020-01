Stasera in tv 31 gennaio 2020. Ultima puntata dello show Il cantante mascherato con lo svelamento di tutte le maschere.Canale 5 trasmette l’ottava puntata de Il Grande Fratello vip 4. Molte le altre proposte del prime time. Eccole nei dettagli.

Stasera in tv 31 gennaio 2020 – programmi in onda su reti Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Ultimo appuntamento con l’originale gara canora condotta da Milly Carlucci. Ai giurati (Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto) e al pubblico a casa il compito di votare cercando di indovinare chi si cela dietro i voluminosi e coloratissimi costumi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La puntata è dedicata alla mostra che mette a confronto due tra i più grandi scultori: Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen. Voce del documentario è l’attore Lorenzo Richelmy. Segue la puntata di Civilizations dal titolo “Primi incontri”.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Il programma di Gianluigi Nuzzi continua ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca e sulle vicende giudiziarie che da anni dividono l’opinione pubblica. Per contattare la redazione basta chiamare il “centralone” che risponde al numero 02/30309010.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini cerca di fare un po’ d’ordine tra le esuberanze degli inquilini: liti e discussioni continuano a tenere banco nella casa e vengono commentate in studio da Pupo e Wanda Nara. Una curiosità: l’unica parte della Casa che non è mai cambiata dalla prima edizione è il Confessionale.

Stasera in tv 31 gennaio 2020 – programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Seconda puntata di questa settimana per il riuscito mix di informazione e ironia che da sempre è il segno distintivo del programma di Diego Bianchi, Zoro. Un soprannome che ha scelto nel 2003, quando ha iniziato la sua attività di blogger.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Questa volta Alessandro Borghese testa 4 ristoranti situati in Franciacorta alla ricerca del miglior ristorante con degustazione “bollicine”. Il bonus del conduttore viene assegnato al miglior Risotto allo spumante.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento con il meglio della satira di Maurizio Crozza che prende di mira i personaggi politici e non solo. Tra le sue imitazioni più riuscite quella di Napalm 51, il complottista che vive con la mamma.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Il viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa fa tappa a Valle d’Itria. Le tre pasticcerie di oggi sono “Bar Fod”, “Velletri”, “Emalu”: verranno votate sull’aspetto del locale, il cabaret delle paste e il loro “pezzo forte”.

I film in tv di questa sera venerdì 31 gennaio

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2012, di Massimiliano Bruno, Viva l’Italia, con Raoul Bova, Michele Placido. L’onorevole Michele Spagnolo (Michele Placido), cinico e bugiardo, ha sempre anteposto i propri interessi a quelli del Paese. Colpito da un ictus durante un incontro con l’amante, perde i freni inibitori e dice tutto quello che gli passa per la testa. Finirà per rivelare segreti e misfatti a lungo nascosti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2015, di Joel Edgerton, Regali da uno sconosciuto, con Jason Bateman. Simon e Robyn sono una giovane coppia la cui vita procede tranquilla. L’incontro con un compagno di liceo manda il loro mondo in tilt, facendo riemergere segreti del passato.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Glenn Ficarra, John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, prende sotto la sua ala la giovane e attraente Jess, facendole da mentore. Le cose si complicano quando i due si innamorano.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di R. Lurie, Il castello, con Robert Redford. Il generale Irwin è condannato a 10 anni di carcere per aver causato la morte di alcuni suoi soldati. Dovrà vedersela col direttore della prigione, che non vede di buon occhio la sua popolarità tra i detenuti.

I film in onda sui canale Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di David Lowery, The Old Man & The Gun, con Robert Redford. La vera storia di Forrest Tucker, famoso rapinatore di banche. Dalla temeraria fuga da San Quintino ad una serie di rapine, Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Danny Devito, Matilda 6 mitica, con Mara Wilson, Rhea Perlman. Anche se vive circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi strani e preziosi poteri telecinetici.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Sean Penn, La promessa, con Jack Nicholson, Patricia Clarkson. L’anziano ispettore Black promette a una donna di trovare l’assassino della figlioletta. Si trasferisce così nel luogo dove pensa che l’omicida colpirà di nuovo e attende con pazienza.