Nuova puntata de Il Paradiso delle Signore oggi venerdì 31 gennaio. Nell’appuntamento di fine settimana, nuove dinamiche interesseranno i principali protagonisti della soap pomeridiana di Rai 1. In particolare, l’attenzione è puntata su Silvia Cattaneo, la madre di Federico operato senza successo per poter riavere l’uso delle gambe.

La signora, infatti, dopo l’intervento chirurgico del figlio, si mostra molto ansiosa, preoccupata, nervosa e quasi fuori di sé.

Il Paradiso delle signore puntata 31 gennaio – l’angoscia di Silvia

Già nella puntata precedente Silvia Cattaneo aveva cercato di impedire al marito Luciano, di parlare con il professor Faraone che aveva operato Federico. I telespettatori ed i fan della soap opera, si sono chiesti per quale motivo la donna fosse così angosciata. Certamente nasconde un segreto. E non è difficile intuire che tale segreto possa riguardare proprio la persona di Federico. In particolare la sua nascita.

Intanto il giovane sta per tornare a casa e deve rassegnarsi a non camminare più in tutta la sua vita. Il professor Faraone, infatti, annuncia a Federico che presto sarà dimesso mentre Silvia è sempre più tesa e preoccupata.

Nel frattempo Roberta è decisa a tornare insieme a Federico e a riconquistare il suo cuore. E sta cercando una maniera per avvicinarlo di nuovo.

Il Paradiso delle signore puntata di oggi – anticipazioni

Agnese Amato ancora a casa influenzata, scopre da Armando che il nipote Rocco prenderà parte al fotoromanzo ambientato al Paradiso delle Signore.

La starlette protagonista del fotoromanzo, intanto, continua a ronzare attorno a Marcello che non si dimostra insensibile, Il pubblico si chiede se riuscirà a fargli dimenticare Roberta.

Ludovica accompagna Riccardo Guarnieri al Paradiso per assistere alle riprese del fotoromanzo. Si arrabbia moltissimo e fa una scenata di gelosia quando scopre che Angela Barbieri è in prova, per una settimana, come Venere.

Rocco, scelto dal produttore del fotoromanzo, ha cambiato il suo look. Pettinato e truccato per il suo nuovo ruolo di attore, colpisce tutti, soprattutto Marina.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.