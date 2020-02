Edoardo Raspelli domenica 2 febbraio con Le Storie di Melaverde. Il critico gastronomico riprende, questa mattina, il posto nel programma che precede, ogni domenica, l’appuntamento settimanale con Melaverde. Tornadomenicacon. Il critico gastronomico riprende, questa mattina, il posto nel programma che precede, ogni domenica, l’appuntamento settimanale con Melaverde. Raspelli si reca a Pescara per scoprire i sapori abruzzesi e presentare ai telespettatori le eccellenze gastronomiche e agricole della zona.

Le Storie di Melaverde 2 febbraio 2020 – Raspelli e i sapori abruzzesi

Oggi, per Le storie di Melaverde, Edoardo Raspelli è a Pescara per scoprire un prodotto tradizionale nato proprio in queste terre abruzzesi dedite alla pastorizia ovina.

Il critico gastronomico parla di carne ovina e in particolare dei cosiddetti Arrosticini. Si tratta di squisiti spiedini formati da piccoli pezzetti di carne infilati accuratamente su bastoncini di bambù.

Raspelli mostra come nascono industrialmente questi “piccoli prodotti”, seguendo tutte le fasi di lavorazione. Si parte dai primi tagli pregiati fino alla nascita di bocconcini precisi e gustosi. Tutto questo con un metodo particolarissimo che permette a questi arrosticini di essere “Certificati”.

Raspelli, grazie al contributo di ospiti in loco, mostra come cucinarli secondo tradizione oppure gustarli in diverse ricette.

Gli arrosticini sono, tradizionalmente, in Abruzzo un piatto pasquale. Sono semplici da preparare, come abbiamo visto. E sono tradizionalmente preparati con la carne di pecora. Ma possono essere fatti anche con la carne di agnello, anche se il sapore sarà differente.

Le Storie di Melaverde – il rilancio in tutt’Italia

Edoardo Raspelli incontra, quindi, un imprenditore che racconta la sua storia. Svela al pubblico di Le Storie di Melaverde, come abbia deciso di rilanciare la carne ovina e questi piccoli prodotti in tutta Italia. In questo modo mantenendo così viva l’attività della pastorizia nel suo territorio d’origine e facendo continuare la tradizione.

Tutto questo lo racconta Edoardo Raspelli che durante questa puntata avrà un Incontro/Sfida con un personaggio curiosissimo. Il nome è Edolix. Non vi anticipiamo altro.



Ricordiamo che Le storie di Melaverde è un programma che, ogni settimana, ripropone un argomento già trattato in precedenza ma analizzato sotto un aspetto differente.