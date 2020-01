Stasera in tv 11 gennaio 2020. La novità della serata è l’esordio della edizione 2020 di C’è posta per te. Continuano le Meraviglie di Alberto Angela.Ecco quanto vedremo su tutte le reti.

Stasera in tv 11 gennaio 2020 – programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, Meraviglie.Alberto Angela apre la puntata tra le cupole di San Marco, sul tetto della basilica di Venezia. Poi, nel carcere di Piombi, incontra Giacomo Casanova, interpretato da Fabio Troiano. In seguito le telecamere si spostano in Campania, a Paestum, e poi a Firenze per scoprire le meraviglie di Palazzo Vecchio.

Su Rai 5, alle 21.15, Cirque du Soleil – Alegria. Presentato al pubblico nel 1994, questo spettacolo dalla narrazione acrobatica stupefacente è stato visto da oltre 14 milioni di spettatori nelle oltre 5000 repliche in tutto il mondo. Nel 2013 è uscito ufficialmente dal repertorio.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. A vent’anni dal debutto in tv, era il 12 gennaio del 2000, torna il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra i primi ospiti di questa edizione, Johnny Depp, Francesco Totti e Mara Venier, amica della De Filippi che le ha affidato per alcune edizioni il ruolo di portavoce del pubblico in “Tù sì que vales”.

Su Real Time, alle 21.10, Vite al limite. Diana, tempo fa, era una persona magra e attiva. Ora ha superato i 280 chili e la sua vita non è più la stessa. Con la supervisione della nipote, la donna ha deciso di intraprendere un difficile percorso di dimagrimento.

Stasera in tv 11 gennaio 2020 – film in onda

Su Raitre, alle 21.30, il film drammatico del 2018, di Matteo Garrone, Dogman, con MarcelloFonte, Edoardo Pesce. Nella più desolata periferia romana vive Marcello (Marcello Fonte), un uomo tranquillo che gestisce un negozio di toelettatura per cani. Deve però subire le prepotenze di Simone (Edoardo Pesce), un delinquente che lo minaccia e lo umilia in tutti i modi. Finché un giorno Marcello decide di fargliela pagare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di Albert e Allen Hughes, Codice Genesi, con Denzel Washington. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare. Il solitario avventuriero Eli ha una missione da compiere: portare in un luogo misterioso l’ultima copia della Bibbia e dare il via a una nuova civiltà.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2011, di Peter Ramsey, Le 5 leggende. Il malvagio Pitch, conosciuto come l’Uomo Nero, cerca di impossessarsi del mondo, seminando il terrore nelle menti dei bambini e trasformando i loro sogni in incubi. Babbo Natale, il Coniglietto di Pasqua, la Fata del Dentino, Sandman e Jack Frost decidono allora di unire i loro poteri per distruggerlo.

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1985, di Peter Weir, Witness – Il testimone, con Harrison Ford, Lucas Haas. Un bambino della comunità Amish di Philadelphia è testimone di un omicidio. Quando il piccolo indica un poliziotto come l’assassino, l’ispettore Book riceve l’incarico di proteggerlo.

I film su Nove, 20 Mediaset, Iris, Spike

Su Nove, alle 21.25, il film di fantascienza del 1994, di Roland Emmerich, Stargate, con Kurt Russell, James Spader. Jackson, un giovane archeologo, riesce a decifrare i simboli incisi su un anello egizio. Scopre così un portale che conduce a un mondo dall’altra parte della galassia.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2005, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Lee Tamahori, Nella morsa del ragno, con Morgan Freeman. Uno psicopatico rapisce la figlia di un senatore. Sulle sue tracce si lancia il criminologo Alex Cross, ma il maniaco non ha agito da solo e il caso si fa ogni giorno più torbido.

Su Spike, alle 21.30, il film drammatico del 1979, di Stuart Rosenberg, Brubaker, con Robert Redford, YaphetKotto. Harry Brubaker viene nominato direttore del penitenziario di Wakefield. Prima di assumere l’incarico, decide di conoscere le condizioni dei detenuti, facendosi rinchiudere nel carcere.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1988, di Barry Levinson, Rain Man –L’uomo della pioggia, con Dustin Hoffman, Tom Cruise. Stati Uniti. Alla morte del padre, il giovane venditore d’auto Charlie Babbit scopre di avere un fratello autistico, unico erede del patrimonio di famiglia. Decide d’incontrarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1995, di John Badham, Minuti contati, con Johnny Depp. Due uomini sequestrano la figlia di Gene Watson, un modesto contabile. Per riaverla, l’uomo deve uccidere il governatore della California: ha un’ora e mezzo di tempo e nessuna via di scampo.