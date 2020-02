Resistono i tre talk del martedì e vanno in onda anche oggi martedì 4 febbraio 2020. Sono, infatti, regolarmente presenti nei rispettivi palinsesti, Fuori dal coro su Rete4, #cartabianca su Rai 3 e diMartedì su La7.

Talk martedì 4 febbraio Fuori dal coro ospiti e argomenti

Martedì 4 febbraio, in prima serata su Retequattro, torna Fuori dal coro nuovo appuntamento con il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, questa settimana nella sua versione “Sempre più Fuori dal Coro”.

Al centro della puntata, con il virologo Fabrizio Pregliasco, si commenteranno le ultime notizie relative al Coronavirus, l’epidemia per cui il nostro Paese ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per i prossimi sei mesi.

Nel corso della serata, il direttore di “Libero” Vittorio Feltri fornirà il suo punto di vista sui temi di più stretta attualità. E ancora, con Irene Pivetti, si riaccende l’attenzione sui privilegi della Casta. Gli italiani, il 29 marzo, saranno chiamati alle urne per il referendum confermativo della riforma del taglio dei parlamentari. Ma le buste paga del personale e dei dirigenti di Palazzo Chigi, nel 2020 avranno un aumento di circa 270€ al mese.

Infine, si torna a parlare, con Iva Zanicchi, dell’annoso tema delle case occupate.

#cartabianca argomenti e ospiti di martedì 4 febbraio

La puntata di #cartabianca di questa sera, si occupa come sempre di argomenti strettamente legati alla politica, all’economia e all’attualità. In primis Bianca Berliguer dedica uno spazio all’emergenza del coronavirus. E intervista esperti, ponendo l’attenzione sui ricercatori dell’ospedale Spallanzani di Roma che lo hanno isolato. In studio anche esponenti politici. Quanto rischia davvero l’Italia?

La prima parte del talk è, come sempre, dedicata, allo scrittore Mauro Corona che commenta i fatti del giorno alla sua maniera.

Il programma è fruibile anche su RaiPlay.

diMartedì argomenti e ospiti della puntata di martedì 4 marzo

Anche diMartedì è regolarmente in onda su La7. La puntata di questa sera sfida la prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Giovanni Floris propone il suo talk che coniuga, come al solito politica, attualità, cultura, informazione, medicina, arte. In studio molti ospiti. E, naturalmente, anche La7 si occupa dell’emergenza coronavirus a cui viene dedicato un ampio spazio.