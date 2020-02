Stasera in tv 4 martedì febbraio 2020. Inizia la 70esima edizione del Festival di Sanremo tra fiori, canzoni ed ospiti speciali. Le altre reti si dividono tra svago ed attualità.

Stasera in tv 4 febbraio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 debutta la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le tante polemiche che hanno accompagnato il work in progress, c’è molta attesa per la prima puntata della kermesse. Avremo finalmente la possibilità di ascoltare i primi 12 brani in gara e di conoscere 4 delle nuove proposte. Non mancheranno intrattenimento e grandi ospiti. Conduce Amadeus, con incursioni di Fiorello e Tiziano Ferro. A seguire il Tg 1 ed in onda su Raiplay il Dopo Festival con Nicola Savino.

Su Rai 2 serata dedicata ai più piccoli con Big Hero 6. Il cartone Disney Pixar segue le vicende di Hiro Hamada e di Baymax, un panciuto robot. Alle ore 23.10 sarà trasmesso Cars 2, secondo capitolo del cartone dedicato alle macchine ed ai motori. Saetta Mc Queen ed i suoi amici sono pronti a vivere nuove fantastiche avventure.

Su Rai 3 una nuova puntata di #cartaBianca, approfondimento di cronaca ed attualità condotto da Bianca Berlinguer.

I programmi Mediaset

Canale 5 lascia spazio al Festival, ma offre un’alternativa spensierata a coloro che non sono amanti della kermesse. Andrà infatti in onda “Ma che bella sorpresa”, pellicola con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni, Renato Pozzetto. Guido, professore di letteratura, viene lasciato dalla compagna ed entra in crisi. Il suo migliore amico, Paolo, tenta di aiutarlo a tirarsi su di morale, ma proprio non ci riesce. Ci penserà Silvia, una nuova vicina di casa, che però nasconde un segreto. Risate assicurate! Alle 23.20 momento da Oscar con “La Grande Bellezza”.

Rete 4 trasmetterà, alle ore 21.25, una nuova puntata di Fuori dal coro, rubrica di informazione ed approfondimento a cura di Mario Giordano. Ancora non si conoscono i nomi degli ospiti che prenderanno parte al programma, ma saranno – come di consueto – chiamati ad esprimere la propria opinione sui più scottanti fatti di attualità.

Su Italia 1 andrà in onda il meglio de La Pupa e il Secchione e Viceversa, un riassunto dei momenti più esilaranti di questa nuova edizione del programma che ha portato i nerd alla riscossa. A seguire, alle 00:00, il film Sex Movie in 4D.

I programmi di Paramount, Nove e La5

Su Paramount è previsto, alle ore 21:10, “The Untouchables – Gli intoccabili”, pellicola d’azione con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro ed Andy Garcia.

Su La 5 andrà sarà trasmessa, alle ore 21:10, la replica del Grande Fratello Vip. Tra scandali e polemiche Alfonso Signorini racconta gli eventi accaduti in questi giorni nella casa più spiata d’Italia.

Su Nove alle ore 21:10 andrà in onda “La leggenda degli uomini straordinari”, film d’azione con Sean Connery, Peta Wilson, Naseeruddin Shah, Shane West, Stuart Townsend, Tony Curran.