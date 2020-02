Nuova puntata di Piazzapulita in onda giovedì 6 febbraio su La7. L’appuntamento è, come al solito, in prima serata alle 21.20 con la conduzione di Corrado Formigli. Il giornalista si scontra frontalmente con la terza serata del Festival di Sanremo 2020. Ma continua ad essere in onda come tutti gli anni senza sfuggire allo strapotere della contro programmazione.

Piazzapulita puntata 6 febbraio – Formigli si occupa di Coronavirus

Tra i temi al centro della nuova puntata di Piazzapulita in onda giovedì 6 febbraio, c’è soprattutto l’emergenza coronavirus. La malattia che ha colpito soprattutto alcune zone della Cina, si è estesa all’Europa ed è diventata una vera e propria emergenza nazionale e internazionale. Intanto aumentano i contagi registrati. E subiscono sempre più limitazioni i viaggi da e per la Cina che vieta le cene di gruppo

Il giornalista fa il punto sul caso della nave giapponese con 10 contagiati a bordo. E si sofferma sull’emergenza grave presente nella provincia dell’Hubei, focolaio del virus. Una notizia positiva è il numero delle persone guarite: finora 900.

Inoltre Corrado Formigli punta l’attenzione soprattutto sullo stato della ricerca in Italia.

Piazzapulita puntata 6 febbraio – gli altri argomenti

E’ previsto un dibattito sulla riforma della prescrizione. E poi si parla delle conseguenze del decreto sicurezza, un pacchetto di misure recante la firma di Matteo Salvini, con il ministro dell’Interno. Il fine è aver legiferato su alcuni delicati temi come il terrorismo, la lotta alle Mafie e la pubblica sicurezza.

Gli ospiti di Piazzapulita

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il fondatore del CENSIS Giuseppe De Rita, il magistrato Piercamillo Davigo, il presidente dell’Unione Camere Penali Italiane Giandomenico Caiazza, la senatrice Emma Bonino, la giornalista Valentina Petrini e l’imprenditrice Giada Zhang.

Come sempre, infine, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7. E’ scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone. La regia è di Fabio Calvi.

Dove vedere Piazzapulita

È possibile seguire Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it

Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate. Piazzapulita, infine, è presente anche su Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.