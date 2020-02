Sanremo, conferenza 6 febbraio 2020. Il 70esimo Festival continua a riscuotere grande successo. Con la conferenza stampa di oggi scopriremo cosa ci aspetta nella terza serata, quella dedicata ai duetti. Presenti alla conferenza il conduttore e direttore artistico Amadeus, il nuovo direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vice direttore Claudio Fasulo.

Sanremo 2020, conferenza stampa 6 febbraio, gli intervenuti

Alla conferenza stampa sono presenti:

Amadeus, presentatore e Direttore artistico del Festival

Stefano Coletta, Direttore Rai 1

Claudio Fasulo, Vicedirettore e uomo macchina del Festival

Sanremo 2020, conferenza stampa 6 febbraio, le dichiarazioni

Stefano Coletta inizia fornendo qualche dato tecnico sulla serata di ieri: “Questo Festival inverte una tendenza davvero nella lontananza storica. Per trovare serate migliori della prima dobbiamo tornare al 1995. Come sapete la media della seconda puntata è stata del 53.3%. Nella prima parte l’ascolto è al 52.5 nella seconda parte al 56.2. E’ lo share più alto degli ultimi 25 anni. Lo share più alto si è registrato alle 21.48 con lo sketch del premio musicale di Fiorello. Il 63% di share si è registrato con i Ricchi e poveri. E’ un festival straordinario nell’aver agglutinato target che non erano prensenti nell’intera kermesse. Record per la concentrazione geografica al nord ed al centro dei cantanti, mentre generalmente era il sud. Anche ieri il Festival ha dato un allargamento di platea rispetto allo scorso anno. E’ un gioco di squadra, un gioco dell’amicizia vera. Il gioco dell’autenticità. Non c’è format precostituito e questo ha incluso persone che non vedevano il festival da moltissimo tempo. Amadeus con la sua generosità ha riportato accanto alla gara anche un racconto. Ha vinto la musica. Il livello delle canzoni è televisivamente impattante, ma ha vinto anche questa family”.

Amadeus esprime la sua gioia per i risultati: “E’ un risveglio bellissimo. Tendo a stare molto con i piedi per terra, ma la gioia è immensa, è inutile negarlo. Mancano tre serate, avrò modo di lasciarmi andare alla gioia domenica mattina. Tutto ciò che abbiamo preparato è al servizio della musica e del Festival. Anche gli interventi di Jessica Notaro e di Paolo ieri sera, non sono semplici interviste ma c’è musica. La canzone contribuisce a dare la canzone e raccontare la storia. Fiorello illumina fortemente il Festival di Sanremo. E’ una grande gioia perchè ho un fratello che mi fa stare tranquillo. Sapere che è lì dietro le quinte e non sapere che farà mi dà una tranquillità pazzesca e lo ringrazio. E poi c’è la musica, che è una parte importantissima della mia vita. Cercherò di asciugare alcune cose. Siamo andati un po’ lunghi e questo mi dispiace. E’ un po’ come quando mia nonna portava mille piatti a tavola e io avevo voglia di far fare bella figura al Festival, ora cercherò di smussare e velocizzare alcune cose per permettere, soprattutto nella serata di sabato, di avere un vincitore prima del cappuccino”.

Alketa rivela la sua gioia per la partecipazione a Sanremo: “Conosco bene la vostra canzone e vivo con la vostra tv e la radio da quando sono piccola. La tv italiana per noi è sempre stata la finestra della libertà. Gli occhi degli Albanesi sono con voi stasera ed anche i cuori dei 600000 Albanesi a cui l’Italia ha dato la possibilità di una nuova vita. Questo è l’inizio di una lovestory con la televisione Italiana, ma per me è anche un raggiungimento Mi offro di fare il lavoro di Fiorello, parlo veloce, accorcio i tempi, volentieri lo farei. Ho appena finito di condurre la 58esima edizione del Festival in Albania. Sono felicissima di essere accolta nella maniera in cui voi e solo voi sapete accogliere. Stasera condividerò il palco con dei maestri di questa professione. Ricevere un sì e far parte del cast delle donne che lo conducono mi rende immensamente felice. Amadeus tu sei umile e professionale come pochi. Grazie”.

Fasulo svela la scaletta di stasera e gli ospiti: “La direzione Artistica di Amadeus ha illuminato anche tutto il daytime di Rai1. Quella di oggi sarà una serata atomica. Nell’ordine si esibiranno: Zarrillo e Fauso Leali, Junior Cally con I Vito, Marco Masini con Arisa, Riki con Ana Mena, Gualazzi con Simona Molinari, Anastasio con PFM, Levante con Francesca Michielin e Maria antonietta, Alberto Urso con Ornella Vanoni, Elodie, Rancore, Luce, Pinguini Tattici Nucleari, Nigiotti e Cristicchi, Giordana Angi, Le Vibrazioni, Diodato e Nina Zilli, Tosca con Silvia Perez Cruz, Rita Pavone con Minghi, Lauro con Annalisa, Bugo e Morgan, Irene Grandi, Piero Perù, Paolo Iannacci con Mandelli e Moretto, Lamborghini con Myss Keta, Gabbani. Ospiti Lewis Capaldi, Mika, le protagoniste de L’amica geniale. Stasera Mika si esibirà a piazza Colombo, domani Ghali, sabato Biagio Antonacci ed il vincitore delle nuove proposte. Benigni ci sarà intorno alle 22.40/45”.

Dalla sala ci si interroga sul problema degli artisti che si esibiscono a tarda notte e si chiede se non siano troppo brutali le eliminazioni dei giovani.

Risponde Amadeus: “I giovani hanno una grandissima visibilità, non a caso vanno in onda all’inizio del programma, verso le 8.45. Il voto va rispettato. Mi spiace per coloro che sono stati eliminati, ma sono tutti molto forti. E’ logico che si creano delle sfide, non era una passerella. Senza nessuna sfida non si poteva decidere chi vince Sanremo Giovani. E’ successo ai Negramaro di essere eliminati ed hanno avuto comunque successo. I dati di ascolto mostrano che i duelli non stanno perdendo spettatori, ma anzi aumentano di minuto in minuto. Il Festival viene vissuto in maniera ampia, mi dispiace se siamo andati lunghi ed al farò in modo di trovare una soluzione. Nessun discografico si è lamentato, sanno che accetto discussioni e confronti con tutti. E’ logico che chi ha cantato ieri all’1.20 oggi canterà alle 9. Tutti entro le 11 non possono cantare”.