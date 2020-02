L’ottava puntata di MasterChef Italia 9 va in onda giovedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Uno. Molte le sorprese per i concorrenti. Si inizia, come sempre, con la Mystery Box, presieduta da Vincenzo Santoro, pastry Chef della Pasticceria La Martesana di Milano che ha espresso un personale concetto di pasticceria salata.

MasterChef Italia 9 puntata 6 febbraio

La puntata di MasterChef Italia 9 propone, nella Mystery box, una prova complessa che richiede molta precisione. Solo chi saprà avvicinarsi di più alle idee proposte da Santoro avrà un vantaggio nel successivo Invention Test. La seconda sfida, in questa puntata approfondirà il tema delle diverse tipologie di tagli di carne.

A illustrare l’antica e preziosa arte di macelleria, in una sfida difficile e ricca di tecnicismi, un ospite d’eccezione, Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile e massimo esperto in materia.

A seguire, nella prova in esterna, i cuochi amatoriali potranno varcare le porte della cucina del prestigioso Emporio Armani Ristorante,

E, per l’occasione, sono presenti dei commensali d’eccellenza: dieci tra i critici più temuti e stimati d’Italia. Tema della prova, gli indimenticabili anni ’80: scanzonati, colorati, incoscienti. Epoca di contrasti, amata da alcuni e odiata da altri, è stato il periodo in cui Giorgio Armani, signore indiscusso della moda, ha reso grande l’Italia nel mondo.

Il compito delle brigate è conquistare i palati esigenti dei critici commensali, presentando un menù degno della balconata di MasterChef. Per coloro che non avranno soddisfatto le aspettative, come sempre, toccherà l’ardua sfida del Pressure Test.

MasterChef Italia 9 – il cooking show è al giro di boa

Arrivati al giro di boa, gli 11 aspiranti di MasterChef Italia 9 rimasti in gara, sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare il tanto ambito titolo di nono MasterChef italiano.

Per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è giunto il momento di fare il primo bilancio di un’edizione in cui il livello di preparazione degli aspiranti chef si è rivelato molto alto. Per questo i verdetti sono stati molto difficili da decretare. Chi riuscirà a superare se stesso e a sorprendere ancora di più i tre Chef stellati?

MasterChef Magazine

Dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno) prosegue la striscia quotidiana di MasterChef Magazine. E’ presente il racconto degli aspiranti chef impegnati nella Masterclass che, alla presenza dei giudici proporranno anche le proprie ricette.

Inoltre, l’appuntamento col daily del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy si compone di molte rubriche e ospiti.

Si va da Anna Martelli, in gara nella scorsa edizione, a importanti chef come Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai, e come Marco Sacco con la sua rubrica “Dalla Strada Alle Stelle”.