Stasera in tv 27 gennaio 2020 torna su Rai 1 Il cantante mascherato. Secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 4. Ecco nei dettagli quanto vedremo questa sera.

Stasera in tv 27 gennaio 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Secondo appuntamento con lo show musicale con Milly Carlucci, che vede in lizza personaggi famosi che si esibiscono celando la propria identità dietro pittoresche maschere. Il format ha ottenuto grande successo negli Usa, in Francia, Germania, Australia; presto sbarcherà in Inghilterra e in Spagna.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Purtroppo anche durante le Feste non sono mancati tragici fatti di cronaca che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Alcuni di questi saranno al centro della puntata di oggi condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Ma ci sarà spazio, come sempre, per gli aggiornamenti sui vecchi casi.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Dopo i primi nove giorni nella Casa di Cinecittà, una o più delle celebrità in gara quest’anno potrebbero essere eliminate stasera. Il reality condotto per la prima volta da Alfredo Signorini è partito di mercoledì ma per qualche settimana dovrebbe andare in onda solo di venerdì.

Stasera in tv 27 gennaio 2020 – programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Secondo appuntamento dell’anno con il talk ideato e condotto da Diego Bianchi “Zoro”. Tra gli ospiti fissi c’è Memo Remigi, nel cast da quando, durante il Festival di Sanremo 2018, aveva salutato il programma dal palco dell’Ariston.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Al via la quinta stagione del programma con 7 nuove, gustosissime sfide. Nella prima puntata Alessandro Borghese va a Hong Kong, dove 4 ristoratori italiani propongono la propria idea di cucina e accoglienza.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. In attesa della partenza della nuova stagione il 28 febbraio, prosegue il meglio dell’ultima edizione dello show di Maurizio Crozza. Le gag con protagonista il “suo” Matteo Salvini sono sempre presenti nelle puntate.

Su Real Time, alle 21.10, il talent Bake Off Italia – All Stars Battle. Terzo appuntamento con i migliori pasticcieri amatoriali delle stagioni passate. Due i concorrenti che arrivano dalla 2° stagione: Antonio Crispino ed Enrica Iacaria. Conduce Flavio Montrucchio.

Stasera in tv – film Rai movie, Italia 1, Sky

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2014, di Jean-Baptiste Léonetti, The Reach – Caccia all’uomo, con Michael Douglas. Ben viene ingaggiato dal ricco uomo d’affari Madec per accompagnarlo nel deserto del Mojave a caccia di mufloni. Ma un grave incidente trasforma la battuta in un incubo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2002, di Chris Columbus, Harry Potter e la camera dei segreti, con Daniel Radcliffe. Durante le vacanze estive, l’elfo Dobby scongiura Harry Potter (Daniel Radcliffe) di non tornare alla Scuola di Magia di Hogwarts, o rischierà la vita. Ma il giovane mago non è tipo da spaventarsi e, con l’aiuto di Ron (Rupert Grint) ed Hermione (Emma Watson), affronterà un terribile nemico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Terry George, The Promise, con Oscar Isaac, Charlotte Le Bon. Sullo sfondo del genocidio armeno del 1915 si consuma un triangolo sentimentale tra Michael, brillante studente di medicina, la sofisticata Ana e il giornalista americano Chris.