Nuova settimana di programmazione per Il Paradiso delle Signore che torna in video con la puntata del 27 gennaio. L’appuntamento con la serie è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 15.40 subito dopo la conclusione del talk Vieni da me.

Rai 1 trasmette oggi la settantunesima puntata della seconda stagione daily di Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 27 gennaio – anticipazioni Federico lascia Roberta

La puntata di oggi 27 gennaio della serie punta l’attenzione su Federico e Roberta.

Il giovane figlio del ragionier Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che avrebbe potuto restituirgli l’uso delle gambe. Invece il professor Faraone che l’ha operato, ha dovuto avvertire i familiari di Federico che il suo tentativo non è riuscito. Il ragazzo è condannato a stare su una sedia a rotelle per tutta la vita.

L’infausta notizia viene comunicata anche all’interessato che riesce ad accettare la sua nuova condizione di invalido a vita.

Esausto, si chiude in se stesso e non risponde agli sforzi fatti sia dai genitori che dalla stessa fidanzata Roberta, per rincuorarlo. Allora, disperato e senza alcuna prospettiva per il futuro, arriva a prendere una decisione avventata che riguarda il suo futuro sentimentale. Convoca Roberta e le comunica la sua irrevocabile decisione di rompere il fidanzamento.

La Venere si sfoga con le amiche sulla situazione disperata di Federico.

Il Paradiso delle Signore 27 gennaio – il dramma della madre di Cosimo

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) apprende da Gabriella che il motivo delle disattenzioni di Cosimo dipende dal fatto che la madre Delfina ha un serio problema e revoca il licenziamento del giovane.

Flavia lascia definitivamente Milano, ma prima affida la procura totale dei beni di sua figlia Ludovica a Ravasi per proteggerla dalle grinfie dei Guarnieri.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.