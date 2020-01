Stasera in tv 27 gennaio 2020. Le proposte per la serata seguono tre filoni ben delineati: approfondimenti sulle elezioni in Emilia Romagna e Calabria, fiction e documentari legati al Giorno della Memoria, gossip ed emozioni con reality show e film d’amore.

Stasera in tv 27 gennaio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 continuano gli appuntamenti con “La guerra è finita”. La fiction narra le vicende di alcuni sopravvissuti ai campi di sterminio ed il loro ritorno a casa poco dopo la Liberazione. Aiutati da due volontari cercano di riscoprire il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di giocare, studiare, lavorare, amare e raccontare la loro perduta umanità.

A seguire, alle ore 23.45, andrà in onda uno speciale Porta porta dedicato alle Elezioni 2020 in Emilia Romagna e Calabria.

Su Rai 2 alle ore 21.20 andrà in onda il settimo episodio della seconda stagione della serie 911. Alle ore 23.40 sarà invece trasmesso La Memoria del Bene – Alla ricerca dei Giusti tra le Nazioni, un approfondimento sulla figura di Moshe Bejski, ebreo polacco superstite della Shoah. Importante da vedere, per omaggiare la Giornata della memoria.

Su Rai 3 andrà in onda PresaDiretta con una puntata speciale dedicata alle elezioni tenutesi in Emilia Romagna.

Stasera in tv 27 gennaio 2020 – i programmi Mediaset

Canale 5 dedica la serata ai reality, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra scandali e polemiche Alfonso Signorini racconta gli eventi accaduti in questi giorni nella casa più spiata d’Italia.

Su Rete 4 sarà trasmessa una nuova puntata di Quarta Repubblica, approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro. Stasera il programma ospiterà Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani per commentare le elezioni.

Su Italia 1 protagonista ancora una volta Sylvester Stallone con il terzo capitolo della saga I Mercenari. A seguire, alle 23.50 andrà in onda Tiki Taka – Il calcio è nostro, talk sportivo condotto da Pierluigi Pardo.

Stasera in tv – le proposte di Tv8, La5 e Paramount Channel

Anche su Tv8 troviamo Stallone, ma alle sue origini, con l’unico ed indimenticabile Rocky. Stasera la saga arriva al suo terzo capitolo.

Su La5 commozione ed occhi a cuoricino per Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino. Steve, giovane di buona famiglia e architetto di successo, vuole chiedere alla sua amata Cory di sposarlo e per rendere la proposta ancor più d’effetto le fa costruire una casa da sogno. La donna però non vuole sposarlo e gli dice di no. Distrutto, Steve si ubriaca e conosce Jennifer, una ragazza piena di debiti ed in fuga dai creditori. Jennifer si rifugerà proprio nella casa costruita da Steve, che però rimarrà ignaro del tutto. Almeno per un po’…

Su Paramount Channel sarà trasmesso “Caos”, film d’azione con un cast d’eccezione: Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny.