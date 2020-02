L’edizione 2020 di Pechino Express torna in prima serata stasera martedì 18 febbraio 2020, con la seconda puntata che seguiremo in diretta dalle 21.20 su Rai 2. Conduce Costantino della Gherardesca, guida delle nove squadre rimaste in gara. La prima puntata dell’11 febbraio scorso ha infatti già portato alla prima eliminazione.

Pechino Express diretta 18 febbraio 2020, le nove coppie in gara

Erano partiti in 20, dieci coppie in totale. Ora ne sono rimaste nove in gara.

Vediamo chi sono i partecipanti rimasti:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillie e Luciano Punzo), Gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, che insieme formano il duo comico i Soldi Spicci), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Eliminati durante scorsa puntata i Padre e Figlia (Marco Berry e Ludovica Marchisio).

Anche stasera sarà la Thailandia a fare da sfondo alla puntata. Le nove coppie si preparano a partire da Surat Thani verso Hua Hin, distante 486km, passando anche per la panoramica Wat Khao Chong Kaeo. La formula del reality è la stessa delle prime edizioni, e prevede che i partecipanti si sfidino con varie tipologie di prove mentre il loro viaggio attraversa la location prescelta per l’edizione in corso. Per l’ottava edizione, questa del 2020, si è tornati in Oriente, viaggiando fra Thailandia, Cina e Corea del Sud.

Pechino Express diretta 18 febbraio 2020, la seconda puntata in Thailandia

L’anteprima della puntata inizia con suggestive immagini, ricordando che, alla fine, saranno 7000 i km percorsi dai concorrenti. Vengono mostrate immagini tratte dalla precedente puntata. E vengono ricordati i concorrenti rimasti ancora una volta. Sono stati i Gladiatori a spuntarla nella puntata dell’11 febbraio.

“I viaggiatori si preparano a ripartire” ha ufficialmente inizio la puntata. Viene consegnata ai gladiatori la busta nera, che a fine tappa mostrerà se questa sarà una puntata con eliminazione o no. Costantino ricorda che comportamenti sbagliati possono portare ad andare in prigione.

Inizia la prima sfida. Nel mercato locale, i concorrenti dovranno individuare cartelli di divieto falsi nascosti in mezzo ad altri veri. La barriera linguistica si fa sentire, ma in qualche modo i concorrenti riescono a farsi comprendere. A gesti, ovviamente. Fra i cartelli falsi, il divieto di parlare con gli uccelli. Ovviamente, tale divieto è falso anche in Thailandia. Ma non si può invece, per esempio, amoreggiare sui Taxi.

Chi indovina uno dei divieti veri viene premiato con un sacco di terra di termitaio e un indirizzo da raggiungere. Ma mentre gli altri sono sulla buona strada, i Guaglioni non sono nemmeno riusciti a trovare il mercato giusto in cui interrogare i locali sui segnali di divieto.

Altro classico momento difficile: trovare un passaggio per arrivare a destinazione. La presenza dei sacchi di terra non aiuta a invogliare gli automobilisti a fermarsi. Nel frattempo i Guaglioni sono ancora in alto mare, e proprio non riescono a trovare qualcuno a cui chiedere informazioni.

Verso tempio di Chaya

Le Figlie d’Arte, i Palermitani e le Top ottengono per primi il passaggio. I Gladiatori e Mamma e Figlia si dividono lo stesso. “Sei il mio uomo preferito in tutta la Thailandia” dice Soleil Sorge all’uomo che sta dando loro il passaggio. La tensione è palpabile, quando finalmente tutti sono in movimento verso il nuovo obiettivo con i sacchi di terra.

Gli Inseparabili, a causa del loro look insolito in Thailandia, sono in difficoltà. Sfruttando ogni mezzo, anche un pizzico di fortuna sotto forma di cornetto rosso, i Guaglioni ottengono il passaggio. Lo dividono con gli Inseparabili.

La sfida coinvolge delle uova di anatra salate insaporite con la terra di termitaio, una specialità di Chaya. Ma non devono mangiarle: devono prepararle.