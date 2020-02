Stasera in Tv giovedì 20 febbraio 2020. Rai1 trasmette i nuovi episodi di Don Matteo 12. Su Rai 3 va in onda l’ultima puntata di Skianto con Filippo Timi. Su Italia 1 vanno in onda Le Iene Show.

Stasera in Tv giovedì 20 febbraio programmi reti generaliste

Su Rai 1 , alle 21,25, la fiction Don Matteo 12. Con Terence Hill e Nino Frassica. Una ragazza viene ricoverata in ospedale dopo essere stata investita di notte da un furgoncino.Apparentemente alla guida c’era Don Matteo. Intanto Spoleto si sta preparando ad ospitare il papa: Cecchini per l’occasione pensa di cucinare un piatto tipico argento.

Su Rai 3, alle 21.20, il varietà Skianto. La seconda ed ultima puntata dello show Filippo Timi è un omaggio ai varietà Rai del sabato sera degli Anni Ottanta; in particolare di Fantastico di Enzo Trapani che ebbe tra le sue protagoniste Heather Parisi. La parte musicale è curata del fratello di Fabrizio Frizzi, Fabio.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. “Bisogna mostrare sempre almeno due aspetti del problema, sentire due voci, governo e opposizione” così Paolo Del Debbio spiega il significato del titolo del suo talk che ogni giovedì sera approfondisce temi di politica e di economia.

Su Italia 1 , alle 21.25, il programma di attualità Le Iene Show.Tocca a Nina Palmieri,Roberta Rei e Veronica Ruggeri a condurre la seconda puntata del 2020 del programma di Davide Parenti.Dal 25 febbraio, sempre in prima serata, tornerà anche l’appuntamento di martedì condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Stasera in Tv giovedì 20 febbraio film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20,il film di fantascienza del 2016, Passengers. Con Jennifer Lawrence.L’astronave Avalon lascia la terra con a bordo 5 mila persone addormentate in altrettante capsule e si dirige verso un nuovo mondo da colonizzare. A causa dello scontro con un meteorite due capsule si sbloccano : così i passeggeri Jim e Aurora si svegliano in anticipo.

Su Canale 5, alle 21.25, il film di commedia del 2017, Mamma o papà? Con Paola Cortellesi. Dopo quindici anni di matrimonio Valeria e Nicola stanno per divorziare.Entrambi hanno accettato un lavoro lontano da casa. Inizia così una guerra senza esclusione di colpi per chi dovrà avere la custodia dei tre figli: nessuno dei due vuole prendersene cura…

I film 20 Mediaset Movie Paramount Cine34

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, Sopravvissuti. Con Margot Robbie.In seguito ad una guerra nucleare , l’adolescente Ann vive isolata in una fattoria e crede di essere l’unica sopravvissuta finché incontra Loomis, uno scienziato e Caleb…

Su RaiMovie, alle 21.10, il film thriller del 1995, Copycat-omicidi in serie. Con Sigourney Weaver. San Francisco: un serial killer semina il terrore in città. Le indagini vengono affidate alla giovane e ambiziosa M.J. Monahan e alla psicologa criminale Helen Hudson

Su Paramount Channel, alle 21.00, il film di commedia del 2010, Il buongiorno del mattino. Con Diane Keaton. Lo show televisivo condotto da Colleen Peck è in calo. In suo aiuto arriva Becky Fuller, una giovane produttrice che tenterà di riportare la trasmissione alla ribalta.

Su Cine 34 , alle 21.00, il film di commedia del 1995, Io no spik inglish. Con Paolo Villaggio.Costretto dai superiori,l ‘assicuratore Colombo si reca a Londra per frequentare un corso d’inglese.Giunto a destinazione,scopre che i compagni sono giovanissimi.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film drammatico del 2001, A beautiful mind. Con Russel Crowe. Studi, imprese, malattia e trionfo del matematico USA John Forbes Nash, premio Nobel 1994 per l’economia. Il ritratto di un uomo eccentrico, e anticonformista, il cui grande talento fu afflitto per molti anni da una grave forma di schizofrenia

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film d’azione del 2016, The accountant. Con Ben Affleck. Un’organizzazione criminale si serve di un genio della matematica per organizzare gigantesche frodi finanziare, ma la verità è destinata ben presto a venire alla luce.

Su Premium Cinema Emotion, alle 21.15, il film di commedia del 2001, Il dilemma. Con Kevin James. Che cosa fareste se vedeste la moglie del vostro migliore amico con un altro? Questo è il dilemma di Ronny, che oltre ad essere il migliore amico di Nick è anche suo socio in affari.

Stasera in Tv giovedì 20 febbraio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film d’azione del 2011, La fredda luce del giorno. Con Henry Cavill. Spagna: in vacanza con la famiglia , Will va in crisi quando alcuni criminali rapiscono i suoi famigliari.Per cercare di salvarli , il giovane sarà costretto a scavare nel passato del padre.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film drammatico del 2018, La vita in un attimo. Con Olivia Wilde. Durante una seduta di psicanalisi, lo scrittore Will parla della sua travolgente storia d’amore con Abby. Un racconto che toccherà più generazioni e diversi continenti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018, Lo schiaccianoci e i quattro regni.Con Mackenzie Foy. La vigilia di Natale , la giovane Clara si ritrova in un paese magico.Lì, con l’aiuto dello schiaccianoci Philip, dovrà riportare l’armonia tra i quattro regni che lo compongono.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1984, Terminator. Con Arnold Schwarzenegger. Dal futuro sbarca a Los Angeles un robot dalle fattezze umane.Deve trovare una donna che in futuro avrà un figlio,che guiderà la lotta contro le macchine.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2017, Above ground. Con Clayne Crawford. Thad lavora in una clinica per dimagrire e fa da intermediario per i traffici illeciti del suo capo. Quando Thad scompare misteriosamente, l’ex moglie Julie ingaggia un investigatore.