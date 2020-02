Sabato 22 febbraio, Canale 5 ha trasmesso C’è posta per te, con nuove storie e la conduzione Maria De Filippi.

Gli ospiti delle due sorprese sono stati, Francesco Totti e Massimo Ranieri. Hanno aiutato i protagonisti nel loro racconti. Il primo era ironico mentre il secondo era drammatico. Negli altri tre casi la conduttrice ha tentato di far riavvicinare alcune famiglie.

Ecco tutte le storie che sono andate in onda nella puntata del 22 febbraio 2020.

C’è posta per te storie 22 febbraio 2020 La sorpresa di Francesco Totti

La prima storia riguarda un regalo. Avvalendosi dell’aiuto di Francesco Totti, Gianfranco e Ines vogliono fare una sorpresa a Samantha e a Luca. I due ragazzi non si conoscono ma entrambi sono affetti dalla sindrome di down.

Li lega la passione per Francesco Totti e l’attaccamento ai loro oggetti personali. Samantha ha 25 anni è diplomata alla scuola d’arte, sa andare a cavallo, sa cantare a ballare. E’ molto vanitosa e va tutte le settimane dall’ estetista. E’ una ragazza ribelle e non smette mai di parlare.

Luca ha 22 anni e lavora in centro veterinario, sa giocare a golf, ha una fidanzata di nome Jessica e la chiama tutte le sere alle 21.05.Dopo la telefonata si chiede nella cameretta per fare i conti delle entrate e delle uscite della giornata.

L’invito è rivolto alle loro mamme ed i figli le accompagnano. Gianfranco ed Ines le rimproverano simpaticamente di aver viziato i ragazzi. Ambedue non vogliono rinunciare per nessun motivo agli oggetti ai quali sono legati e che vengono mostrati in puntata.

Nel frattempo Francesco Totti si camuffa per diventare irriconoscibile. Si siede accanto a Ines e Gianfranco. Inizialmente i ragazzi non lo riconoscono. Ma quando inizia a togliersi la folta barba, gli occhiali ed il cappello grigio, Samantha e Luca sono felici della sorpresa.

Per poter incontrare Totti , Samantha ha rinunciato ai cd di Gigi D’Alessio e alla lampadina della sua preziosa abat jour, mentre Luca ha dato via la sua piccola torcia e l’iniziale della sua fidanzata.

C’è posta per te storie 22 febbraio 2020 La storia di Silvana

Iside accompagna sua madre Silvana. La signora vorrebbe incontrare per la prima volta Aldo, il padre che non ha mai conosciuto. La madre di Silvana è rimasta incinta quando aveva solo 13 anni a Capaci. Una volta partorito doveva trasferirsi a Torino. Aldo però ha chiesto il divorzio ed è sparito. Durante l’adolescenza chiedeva spesso di suo padre senza avere mai risposte.Nel frattempo Aldo ha avuto altri tre figli da una donna alla quale è legato da moltissimi anni.

Silvana ha sempre sofferto per la mancanza del padre e vuole sapere come abbia avuto il coraggio di abbandonarla.

Aldo racconta di essere tornato spesso in Sicilia ma, minacciato dai famigliari della moglie, ha deciso di scappare. Non volevano che la madre di Silvana lasciasse la propria terra. Per Silvana sono solo fandonie.

Aldo chiude la busta perché l’avvicinamento a Silvana sconvolgerebbe il suo equilibrio famigliare. Grazie all’ intervento della moglie comprensiva, l’uomo cambia idea. Silvana ha la possibilità di stringere la mano a suo padre. Ma si comprende subito che non ci sarà futuro al rapporto tra i due.

C’è posta per te storie Marcella e Miriam

Marcella e Miriam si conoscono da tre anni. Si sono innamorate e vivono insieme. Da quando la mamma di Marcella ha scoperto la relazione omosessuale, non ha più voluto avere contatti con la figlia.

Prima di allora le due donne vivevano in simbiosi e Rosa sognava per la figlia un matrimonio e dei figli. Prima di Miriam la ragazza aveva avuto relazioni con uomini.

Rosa ha accettato l’invito e ha scelto di far parlare solo la figlia. Marcella sta soffrendo per l’assenza della madre e vorrebbe ricucire un rapporto con lei. Spera che con il tempo riesca ad accogliere la sua compagna. Rosa però non riesce ad accettare questa relazione.

Maria De FIlippi ricorda che la signora Rosa, quando ha conosciuto il padre di Marcella, ha lasciato marito e due figli per fuggire con lui. Rosa apre la busta ma si limita con Miriam ad una stretta di mano, non vuole avere alcun rapporto con la compagna della figlia.

C’è posta per te Annamaria ed Alberto

Annamaria non vede più i tre figli Fabiana,Mario ed Elisa da quando è scappata di casa con Alberto.

Annamaria ha 14 anni quando conosce il marito e cinque anni dopo rimane incinta della prima figlia.Lei però non era serena perchè il marito la maltrattava. L’unione prosegue per il bene dei figli. Lei voleva essere una donna libera ed indipendente e così ha deciso di trovare un lavoro.

Nel 2017 incontra Alberto. Inizialmente la relazione era clandestina ed il giorno in cui è scappata ha lasciato tre lettere indirizzate ai figli.

I figli hanno accettato l’invito e si aspettavano che dall’altra parte ci fosse la madre. Annamaria implora il loro perdono. I figli provano rabbia nei suoi confronti e non riescono a perdonarla. I ragazzi chiudono la busta.

C’è posta per te Massimo Ranieri

Cristina, con il supporto di Massimo Ranieri, vuole chiedere scusa al padre e alla sorella. Nel mese di giugno del 2019 è venuta a mancare la madre e si è chiusa in se stessa. Era così lacerata dal dolore da dimenticare i famigliari.

Le mancano solo due esami, diritto tributario ed amministrativo, all’università ma non riesce a studiare.Vorrebbe rinunciare alla laurea a pochi passi dal traguardo.

Alfio e Stefania hanno accettato l’invito. Sono visibilmente emozionati di fronte alla scuse di Cristina ed alla classica atmosfera creata da Maria De Filippi per le sorprese. La ragazza è intenzionata a riprendere gli studi perchè sa che il padre è orgoglioso dei suoi progressi..

Massimo Ranieri è stato la colonna sonora della vita dei suoi genitori. Lo show man ha regalato a Stefania una collanina e ad Alfio un corso da chef perché ama cucinare. L’incontro termina con calorosi abbracci.