Tornano i tre talk del martedì: #cartabianca su Rai3, Fuori dal coro su Rete4 e diMartedì su La7. Tutti in prima serata. Ecco le anticipazioni per ognuno. L’appuntamento è in prima serata.

#cartabianca Fuori dal coro diMartedì anticipazioni 26 febbraio

Ecco le anticipazioni di #cartabianca per martedì 25 febbraio alle 21.20 su Rai 3. In primo piano, l’emergenza legata al coronavirus. Ospiti di Bianca Berlinguer sono: Walter Ricciardi, professore dell’Università Cattolica di Milano e consigliere del ministro della Salute; Ilaria Capua, virologa e direttrice di One Healt Center Università Florida.

Ci sono poi: Maurizio Landini, segretario della Cgil; Pierpaolo Sileri, M5s, vice ministro alla Salute; Stefano Bonaccini, Governatore dell’Emilia Romagna.

Per l’informazione sono presenti: Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità e di Panorama; Antonio Caprarica, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Gerardo Greco, giornalista. E come sempre, il commento dello scrittore Mauro Corona.

Fuori dal coro anticipazioni 26 febbraio

Martedì 25 febbraio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, Mario Giordano dedica ampio spazio all’emergenza Coronavirus in Italia.

Con il leader di Articolo 1 Pierluigi Bersani (in diretta, ore 21.45 circa) si analizzeranno gli ultimi aggiornamenti sulla situazione e la diffusione del Covid-19 in alcune Regioni del nostro Paese.

Mentre il numero di contagiati e di vittime continua a crescere, il Governo italiano e le Regioni colpite hanno disposto misure restrittive per contenere la propagazione del virus.

Vari i divieti e le regole da seguire e con il presidente della regione Veneto Luca Zaia, Vittorio Feltri e Alessandro Meluzzi si cercherà di fare chiarezza sullo stato di emergenza. Sono previsti costanti collegamenti in diretta con esperti dell’ospedale Sacco di Milano e di Codogno, epicentro del focolaio nel Lodigiano.

diMartedì anticipazioni 26 febbraio

Giovanni Floris con Nicola Porro, ospite in studio, punta l’attenzione sulle case occupate.

In primo piano la vicenda di Luigia che, a 94 anni, rischia di essere sfrattata dalla sua abitazione. Si parla poi degli sprechi nella gestione immobiliare dell’Inps.

Ma tutta la puntata si occupa, in particolare, dell’emergenza legata al diffondersi del Coronavirus. Floris si interroga sui motivi che hanno fatto diventare il nostro Paese il più contagiato in Europa e il terzo nel mondo.

Floris cerca di sdrammatizzare la psicosi degli ultimi giorni con esperti in studio.

Molte Regioni e comuni, hanno annullato manifestazioni di ogni tipo. A Venezia è stato fermato il tradizionale Carnevale.

Con il padrone di casa esperti, medici, opinionisti, giornalisti e inviati. Spazio poi anche ad altri temi come il fisco, l’arte e le pensioni. Presenti i sondaggi di Nando Pagnoncelli e i momenti di satira con Gene Gnocchi.