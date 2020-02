Stasera in tv 28 febbraio 2020. Esordio su Canale 5 per Amici 19 che si scontra frontalmente con La Corrida su Rai 1. Viene recuperata la seconda puntata della serie Il cacciatore saltata mercoledì scorso per far posto ad uno speciale di informazione. Ecco nei dettagli i programmi che vedremo.

Stasera in tv 28 febbraio 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà La Corrida. Secondo appuntamento del 2020 con la ventiduesima stagione televisiva della gara tra dilettanti allo sbaraglio, la terza condotta da Carlo Conti affiancato da Ludovica Caramis e dall’orchestra del Maestro Pinuccio Pirazzoli. Anche oggi i concorrenti saranno valutati da una giuria speciale.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Puntata dedicata a Frank Gehry, uno tra i più influenti architetti della scena internazionale. Il filmato esamina la storia di oltre quarant’anni di progettazioni e di geniale evoluzione delle idee. Segue il ritratto del fotografo Pedro E. Guerriero.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Continua la trasmissione che approfondisce i più importanti casi di cronaca e le vicende giudiziarie che appassionano il pubblico. Al timone ci sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent show Amici 19. In anticipo rispetto alle ultime stagioni, prende il via la fase finale del talent di Maria De Filippi che parte di venerdì. Dieci gli allievi, così come le puntate previste per scoprire chi succederà ad Alberto Urso e Rafael Quenedit Castro, i vincitori dello scorso anno.

Stasera in tv 28 febbraio 2020 – Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Si rinnova anche stasera la scommessa lanciata dal programma da Diego Bianchi: inserire i temi dell’attualità, tra intermezzi musicali, interventi satirici e contributi grafici e social. Senza mai dimenticare l’opinione della gente comune.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Si conclude la quinta stagione del reality. Oggi Alessandro Borghese si trova a Firenze a caccia del miglior ristorante storico della città. Il bonus del conduttore viene assegnato alla miglior “Fiorentina”.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Prende il via la quarta stagione del programma di Maurizio Crozza che lo scorso anno ha conquistato il 6% di share. Tra le novità proposte dall’artista genovese un’esilarante imitazione di Tiziano Ferro, emozionato sul palco di Sanremo.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa arrivano a Livorno per trovare la migliore pasticceria della città. A sfidarsi in questa puntata sono i locali “Pasticceria Cristiani”, “Manalù” e “Pasticceria Cerretini”.

Stasera in tv i film in onda

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2010, di Robert Schwentke, Red, con Bruce Willis. Frank Moses (Bruce Willis), un agente della Cia a riposo, viene raggiunto da una squadra di assassini decisi ad eliminarlo. Si salva, ma temendo per la sua vita e per quella di Sarah (Mary-Louise Parker), la donna di cui è innamorato, chiede aiuto ai suoi ex compagni Marvin, Joe e Victoria.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Antonio Hernàndez, Il cavaliere del Santo Graal, con N. Yarovenko, S. Peris-Mencheta. Nel XII secolo, il cavaliere errante chiamato Tuono accetta il difficile compito di riportare in Spagna il Santo Graal. Lo aiutano una principessa vichinga e i fedeli amici Crispin e Goliat.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Clint Eastwood, Hereafter, con Matt Damon. Le esistenze di tre persone si incrociano nella ricerca di una risposta a che cosa ci sia dopo la morte. George comunica con i defunti. Marie è scampata allo tsunami. Marcus ha perso il suo gemello.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2008, di Justin Chadwick, L’altra donna del re, con Scarlett Johansson, Natalie Portman. Spinte dal padre, le sorelle Anna e Maria Bolena si trasferiscono alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra. Il loro compito è sedurre il re per ottenere benefici per la loro famiglia.

I film della piattaforma Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2018, di Jon S. Baird, Stanlio & Ollio, con Steve Coogan, John C. Reilly. Il film dedicato al celebre duo comico si concentra sull’ultimo tour teatrale in Inghilterra. Ma i fantasmi da tempo sepolti e la delicata salute di Oliver minacciano il loro sodalizio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Peter Hutchings, Alla fine ci sei tu, con Asa Butterfield. Skye, adolescente malata terminale, fa amicizia con Calvin, un ragazzo ipocondriaco. Lui l’aiuterà a esaudire la sua eccentrica lista dei desideri; lei lo porterà a vincere le sue paure.