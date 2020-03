Stasera in tv 2 marzo 2020. Si conclude su Rai 1 la serie L’amica geniale – Storia del nuovo cognome. Canale 5 propone la quindicesima puntata del Gf Vip 4. Prosegue l’appuntamento con l’informazione di Quarta Repubblica su Retequattro. Di seguito tutti i dettagli sulla programmazione.

Stasera in tv 2 marzo 2020 – programmi Rai

L’amica geniale Stagione 2 prosegue su Rai 1 dalle 21.20 con due episodi consecutivi. Sono il settimo e l’ottavo della seconda stagione, intitolati rispettivamente Il Ritorno e La fata Blu. Elena. dopo gli anni trascorsi a studiare a Pisa, è diventata una giovane donna elegante, colta e disinibita. Quando torna a casa per le vacanze di Pasqua trova il Rione profondamente cambiato.

Su Rai 2 in onda dalle 21.20, due episodi della serie tv Hawaii Five-0, intitolati Addio e Sulla Strada del Ritorno. Recentemente la serie, che racconta le vicissitudini di due poliziotti alle Hawaii, è stata interrotta dalla CBS, che la produceva, con un annuncio a sorpresa. Gli ultimi episodi della saga andranno in onda ad aprile.

Rai 3, invece, trasmetterà alle 21.20 il film del comico Alessandro Siani, Mister Felicità. Martino (interpretato da Alessandro Siani) è un giovane pigro e depresso. Quando però la sorella ha un incidente che le impedisce di camminare, è costretto a scuotersi dalla propria condizione di apatia per sostituirla nelle faccende domestiche.

Rai 4 prevede due film di una delle più famose serie fantascientifiche cult di sempre: Predator, alle 21.20, e Predator 2, dalle 23.10. Nel primo film, un gruppo di mercenari cosmici si ritrova in una fitta giungla extraterrestre. Mentre tentano di sopravvivere e cooperare tra di loro, divengono preda di un nemico invisibile e spietato: un cacciatore che vuole ucciderli per divertimento. La visione è sconsigliata a un pubblico sensibile o di minori.

Stasera in tv 2 marzo 2020 – programmi Canale 5, Rete4 e Italia1

Il Grande Fratello VIP 4 è in onda su Canale 5 dalle 21.20. Durante la puntata Adriana Volpe sarà messa di fronte alle dichiarazioni del marito e racconterà la sua versione dei fatti. Questo perché Antonio Zequila continua a ripetere ai coinquilini di aver trascorso una notte di passione con lei quando entrambi erano giovani, e si chiede perché la conduttrice continui a negarlo.

Rete 4 propone Quarta Repubblica, in onda dalle 21.20. La puntata di lunedì scorso si era concentrata sul tema Coronavirus che viene ripreso anche questa sera. Previsti collegamenti in diretta dalle zone rosse.

Italia 1 infine, manderà in onda il film Overdrive, sempre dalle 21.20. Nel film d’azione a tema corse automobilistiche clandestine, Andrew e Garrett Foster, due ladri di automobili, vengono ingaggiati per realizzare un colpo memorabile. Si trovano però coinvolti in una guerra tra i capi di due organizzazioni criminali.

I programmi di La7, TV8 e Nove

Nel palinsesto di La7 torna, come ogni lunedì, Eden un pianeta da salvare. Dalle 21.20 il programma di Licia Colò ci mostra la bellezza dei paesaggi naturali del nostro pianeta. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale.

TV8, invece, porta sugli schermi La tela dell’assassino, acclamato thriller del 2004. Fra gli interpreti Samuel L. Jackson, Ashley Judd e Andy Garcia, alle prese con la ricerca di un assassino seriale. Le vicende prendono una brutta piega quando si scopre che le vittime hanno avuto legami sentimentali con la protagonista, Jessica Shepard, da poco promossa ispettrice di polizia.

Su Nove un altro reality: Little Big Italy. Francesco Panella, famoso ristoratore romano, farà da ambasciatore Italiano all’estero, viaggiando per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani. New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia e tante altre. In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani, che diventeranno concorrenti per conquistare il titolo di il miglior ristoratore del Made in Italy fuori dall’Italia.

I film in onda su Sky Cinema

Sul canale 309, dalle 21.00, è trasmesso il film Fantozzi: Il Ritorno. Il film fa parte della celebre serie di lungometraggi scritti, diretti e interpretati da Paolo Villaggio. In Fantozzi: Il Ritorno, Pina, Mariangela e il geometra Filini sono al cimitero per l’anniversario della morte di Fantozzi. Nell’aldilà, invece, Fantozzi non riesce ad entrare in paradiso a causa della mancanza di posti. Verrà allora rispedito sulla terra.

Sul canale 314, infine, Justice League, trasmesso alle 21.15. Dopo aver riconquistato la fede nell’umanità grazie all’atto di altruismo compiuto da Superman, Bruce Wayne (alias Batman) chiede aiuto alla sua nuova alleata, Diana Prince (alias Wonder Woman), per affrontare un nemico molto pericoloso. Dovranno mettere su una squadra d’eccezione per riuscire a sconfiggerlo: la Justice League.