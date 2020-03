La5 trasmette questa sera alle 21:20 il film TV Un’estate perfetta. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale realizzata appositamente per il piccolo schermo della durata di 90 minuti. La produzione è statunitense e il film TV risale al 2016.

La visione è possibile sia in chiaro su La5, sia in streaming sul sito Mediaset Play.

Un’estate perfetta film – cast, attori, regia, riprese, location

La regia è di Rick Bota ed il cast degli attori è il seguente Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryant (I tulipani dell’amore), Rachel Ticotin, Isaiah Washington, Max Page, Chiara Aurelia e Alix Elizabeth Gitter.

Le riprese si sono svolte prevalentemente tra New York e alcuni centri della California. Il titolo originale è Secret Summer.

Le atmosfere sono da commedia sentimentale con molti risvolti romantici ma anche con un messaggio positivo.

Un’estate perfetta film – trama

La storia raccontata ha come protagonista Rachel (Lindsey Shaw) una giovane donna che lavora nella biblioteca di una piccola cittadina. Rachel abita a New York dove svolge la professione di perito per una grande agenzia immobiliare che è attiva non soltanto nella Grande Mela ma anche in tutti gli Stati Uniti.

Un giorno riceve una notizia inaspettata: un noto imprenditore vorrebbe comprare un’antica biblioteca che si trova in una piccola cittadina della California per abbatterla e costruire al suo posto un resort di lusso a cui aggiungere una SPA di grande prestigio, compresi servizi di sport e una piscina interna ed esterna.

Si tratta di un progetto molto importante e il datore di lavoro di Rachel la incarica di recarsi sul posto a seguire i lavori. La giovane donna inizialmente è molto restia a lasciare New York perché si tratterebbe di una missione che richiede parecchi mesi. Purtroppo viene obbligata dal suo capo e quindi inizia subito a mettersi in viaggio per raggiungere la cittadina e seguire i lavori di abbattimento dell’antico locale.

Il finale del film

Quando è arrivata sul posto, come primo atto, si reca alla biblioteca per capire in che statosi trova e poter mettere a punto un piano d’azione valido per l’acquisto.

Appena entrata, Rachel viene investita da una sensazione di grande serenità. Si rende conto che si tratta di un ambiente culturale frequentato da scrittori di prestigio. Ed è proprio all’interno della biblioteca che Rachel conosce un notissimo scrittore, Jack (Derek Theler) venuto appositamente per fare delle ricerche importanti su un capitano della Marina protagonista del prossimo libro che sta scrivendo.

La responsabile della biblioteca intuisce subito qual è il ruolo di Rachel, e vista l’insensibilità apparente della donna, chiede allo scrittore se può sensibilizzarla sull’importanza che riveste la biblioteca all’interno della cittadina.

Questo compito deve rimanere segreto e naturalmente Rachel non deve esserne a conoscenza. Lo scrittore accetta volentieri e inizia un dialogo con Rachel che si fa di volta in volta sempre più affettuoso ed intimo. Rachel comincia ad apprezzare le ricchezze culturali presenti all’interno della biblioteca e il ruolo che riveste per gli abitanti.

La romantica storia d’amore che nascerà tra Rachel e Jack avrà un finale inaspettato.