L’Eredità Antonella da Marigliano nuova campionessa, eliminata Benedetta

Colpo di scena domenica primo marzo a L’Eredità che ha una nuova campionessa la giovane Antonella da Marigliano, di professione insegnante. Questa volta la campionessa dei record Benedetta Arpioli è definitivamente eliminata.

L’Eredità Antonella nuova campionessa senza portafoglio

Dopo 29 puntate consecutive e venti ghigliottine affrontate la concorrente è entrata a pieno titolo nella storia del game show di Rai 1 condotto nella fascia preserale da Flavio Insinna.

Laureata in culture letterarie europee, Benedetta Arpioli esce di scena dopo aver conquistato un montepremi di 59.688 euro. L’ultima vittoria alla Ghigliottina è stata proprio il 29 febbraio. Nel corso della puntata pur avendo realizzato un percorso netto negativo, senza avere indovinato nessuna delle parole da scegliere, alla fine ha conquistato circa 6.000 euro.

Per Benedetta Arpioli non sarà sicuramente un addio. Quasi certamente rivedremo la campionessa dei record nel corso delle puntate finali de L’eredità quando si scontrano i principali campioni dell’edizione in corso.

Purtroppo Benedetta Arpioli ha sofferto la conseguenza di non aver indovinato il Parolone di turno proprio nella fase del game show che assicura un posto per il Triello.

È stata battuta alla sfida dei 60 secondi da Valerio Corvelli, cuoco da Roma. Abbiamo assistito ad un confronto molto serrato e Benedetta ha perso soltanto per non avere individuato l’ultima domanda che era la seguente: “con quelle di maiale ci si fa il sugo“. La risposta era Spuntature. Valerio è riuscito così nell’intento di battere Benedetta e di arrivare al Triello. Ma non ce l’ha fatta ad arrivare ai calci di rigore dove si sono confrontate Antonella e Ilaria. Ad avere la meglio è stata Antonella da Marigliano arrivata così alla sua prima Ghigliottina.

La Ghigliottina del primo marzo

La prima Ghigliottina della giovane docente napoletana è stata anche abbastanza gratificante nella scelta delle parole. Infatti l’insegnante di italiano arriva con un montepremi di 190.000 euro. Nella scelta delle parole dimezza soltanto due volte mantenendo così la somma di 47.500 euro. Per vincere però tale cifra deve cercare la parola che unisce le altre cinque faticosamente conquistate a suon di Ghigliottina.

Le parole sono Società, Mantenere, Sala, Territorio e Remoto. La nuova campionessa sorride certa di aver indovinato il termine giusto, e vorrebbe consegnare la busta a Flavio Insinna prima dello scadere del minuto di tempo previsto dal regolamento.

Invece la parola è sbagliata. Antonella aveva scritto Passato. La parola giusta era Controllo.

La neo campionessa tornerà questa sera per difendere il titolo. Inoltre dovrà dimostrare di essere un personaggio in grado di catturare l’attenzione del pubblico del game show di Rai 1. Il rischio infatti è di diventare una meteora tra i partecipanti a L’Eredità.

Chi è Antonella da Marigliano

La nuova campionessa viene da Marigliano, un centro in provincia di Napoli. Ha già partecipato a L’Eredità nel lontano 2010. E adesso ci riprova, perché la prima esperienza non era stata positiva.

Antonella insegna italiano ed ha affermato di essere una docente severa ma nel giusto. Scherza molto spesso con i suoi allievi mantenendo sempre le necessarie distanze. Sono stati proprio i suoi studenti al incoraggiarla per partecipare di nuovo al game show di Rai 1.