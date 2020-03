Stasera in Tv 7 marzo 2020. Ultima puntata di Una storia da cantare su Rai 1. Continua Amici 19 e Rai 3 propone un nuovo appuntamento con la divulgazione scientifica curata da Mario Tozzi con Sapiens. Ecco i palinsesti e i programmi che vedremo.

Stasera in Tv 7 marzo 2020 – programmi Rai, Mediaset, Real Time

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del programma musicale Una storia da cantare. Dall’Auditorium Rai di Napoli, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero conducono una puntata dedicata a Gianni Morandi. Al centro dello show ci saranno le canzoni, con grandi personaggi della musica di oggi e di ieri che interpreteranno dal vivo hit come In ginocchio da te, Canzoni stonate, C’era un ragazzo.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Esiste un pianeta delle piante diverso da quello degli uomini? Le piante sono intelligenti? Come riescono a diffondersi pur stando ferme? Sono tutte in comunicazione fra loro in un grande World Wide Web? Sono solo alcune delle domande alle quali Mario Tozzi prova a dare una risposta questa sera.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con …E fuori nevica! Prima di cinque serate dedicate alla comicità di Vincenzo Salemme. Si comincia con la commedia registrata nel ’96: i protagonisti sono 3 fratelli (Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Nando Paone) che si ritrovano alla lettura del testamento della madre.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Non si ferma la marcia trionfale del popolare show condotto da Maria De Filippi. Nelle prime cinque puntate di questa edizione, lo share non è mai sceso sotto il 29% arrivando a sfiorare il 40% nella fascia di pubblico dai 15 ai 34 anni. Il programma è anche il più commentato sui social media.

Su Real Time, alle 21.10, Vite al limite: e poi. Dopo un anno di dieta, Janine fa ancora fatica a perdere peso. Il dottor Now non ha altre opzioni: Janine deve riprendere il controllo della sua vita e cambiare le abitudini che la stanno rovinando. Ora dipende solamente da lei.

Stasera in Tv 7 marzo 2020 – film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1977, di E.B. Clucher, I due superpiedi quasi piatti, con Bud Spencer e Terence Hill. Due disoccupati pasticcioni, Wilbur (Bud Spencer) e Matt (Terence Hill), tentano una rapina, ma per errore finiscono nell’ufficio reclutamento della polizia e, incredibilmente, vengono arruolati. Dopo i primi giorni in divisa vissuti svogliatamente, i due cominciano a provarci gusto.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung Fu Panda 2. Diventato il valoroso guerriero dragone, Po protegge la Valle della Pace con l’aiuto dei suoi amici e maestri di kung fu Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide. Ma la tranquillità della Valle è di nuovo minacciata dalla comparsa di un nemico che progetta di conquistare la Cina grazie a un’arma segreta.

Film in onda su La7, Tv8, Iris, Paramount

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, con Cary Grant, Eva Marie Saint. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna affascinante sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei?

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1965, di Terence Young, Agente 007 – Thunder Ball – Operazione tuono, con Sean Connery. Bond deve recuperare due ordigni nucleari, rubati dalla Spectre. L’organizzazione criminale, infatti, minaccia di radere al suolo una città degli Stati Uniti e una inglese.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Neil Jordan, Il buio nell’anima, con Jodie Foster. New York. Durante una brutale aggressione, Erica viene ferita mentre il suo compagno perde la vita. Assetata di vendetta, si procura una pistola e comincia a “ripulire” la città.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di John Lee Hancock, Un sogno, una vittoria, con Dennis Quaid. Jimmy, ex grande talento del baseball, insegna chimica al liceo e allena la squadra locale. Cercherà di infondere ai suoi ragazzi lo stesso spirito agonistico che lo aveva animato.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Sebastian Lelio, Disobedience, con Rachel Weisz, Rachel McAdams. L’anticonformista Ronit torna a casa per i funerali del padre. L’incontro con la timida Esti, vecchia fiamma giovanile ora sposata con suo cugino David, riaccende una passione proibita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Wayne Thorney, Zambezia. Il giovane falco Kai vuole unirsi al corpo speciale degli Hurricane, che ha il compito di proteggere la città di Zambezia, dove vivono in armonia tutte le specie degli uccelli. Suo padre, però, è contrario alla scelta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Joel Schumacher, 8 mm – Delitto a luci rosse, con Nicolas Cage. L’investigatore Tom Welles viene contattato dalla vedova di un senatore. Tra le cose del marito, la donna ha trovato un video amatoriale che mostra la tortura e il lento omicidio di una donna.