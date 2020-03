In diretta sul canale Nove alle 21.10 torna questa sera venerdì 6 marzo 2020, Fratelli di Crozza. E’ la seconda puntata della nuova stagione. Il comico genovese Maurizio Crozza propone il suo one man show ancora senza pubblico in studio.

La puntata è disponibile anche sul servizio streaming Dplay, oltre che sul canale Nove. Su D-play, inoltre, è possibile vedere non solo le puntate precedenti dello show per intero, ma anche i singoli sketch e parodie di ogni puntata già divisi in video più brevi.

Fratelli di Crozza diretta 6 marzo 2020 – le nuove parodie

Fra le nuove parodie presentate già la scorsa settimana, ci sono Vito Crimi, nuovo leader dei Cinque Stelle, Piercamillo Davigo, noto magistrato italiano e il tributarista Raffaello Lupi. Non manca la storica spalla di Maurizio Crozza, Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza diretta 6 marzo 2020, la diretta

L’inno di Mameli introduce Maurizio Crozza all’inizio del programma. Parodizzando il presidente Mattarella, propone “un tutorial per la pandemi- ah no, scusate, epidemia, ancora non siamo in pandemia ah ha!” dice. “Si può parlare dal parrucchiere, ma solo se avete i capelli lunghi de metri” continua.

Il tema d’inizio trasmissione è quindi, comprensibilmente, ancora l’emergenza Coronavirus. “Crozza, ancora senza fratelli” dice Maurizio “Ma non siamo più gli unici!” precisa. E poi tira fuori un termometro da sotto la camicia. “Ti stai misurando la febbre Mauri? Ma guarda che devi agitarlo prima, non dopo il microfono!” afferma Andrea Zalone. In tutta risposta Crozza gli canta “Potevi dirmelo prima, per non farmi passare per untore. Adesso ho 38,9!”.

Continua poi “Non vendono più le rose ora gli indiani davanti ai ristoranti: vendono i termometri. C’eravamo solo io e l’indiano al ristorante!”.

Maurizio si concentra quindi sul problema scuole chiuse, preoccupandosi di quanto potrà andare avanti questo sistema. “Ma questo virus può anche essere l’occasione per stringersi, stare vicini. Ma come, che per i virologi la cosa migliore da fare quando ci si incontra è prendersi a calci”. Si riferisce al saluto fatto “dandosi il piede” come alternativa alla mano.

Il monologo prosegue, parlando della situazione in Lombardia. In particolare si riferisce al fatto che gli ospedali siano rimasti senza mascherine, a causa di un errore di spedizione. “Forse un miracolo è quello che ci vuole” dice Maurizio. Prima di mostrare la notizia che a Lourdes sono state chiuse le piscine.

Ricollegandosi al discorso, si chiede come verrà fatto l’Angelus domenica: se a porte chiuse, o fedeli distanziati. “Se vi scambiate un segno di pace… ve tiro il rosario” dice imitando Papa Francesco.

Fratelli di Crozza diretta 6 marzo 2020, parodia di Mauro Corona

Subito dopo, Maurizio imita Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore, che nei giorni scorsi aveva fatto dichiarazioni controverse riguardo il Coronavirus. In particolare minimizzando il problema. “Al cibo solido preferisco quello liquido!” dice Crozza Corona fingendo di bere da un flacone di Amuchina. “Se mi prendo il virus lo conservo sotto spirito io!” aggiunge.

“Non beva l’amuchina!” ripete Andrea a Crozza Corona. “Ma per lavarti le mani puoi tranquillamente pisc**rci sopra! Contiene ammoniaca! Altro che Amuchina!” risponde Crozza.

Napalm 51, lo storico complottista di Crozza

Al rientro dall’interruzione pubblicitaria, Crozza inizia un nuovo monologo. “Di fronte a qualcosa che non sappiamo spiegare, ci inventiamo delle bufale” dice. Si riferisce alle dicerie secondo cui sarebbe stato Bill Gates, Co-founder di Microsoft, a creare il virus in laboratorio e farlo diffondere. “Così dovremo spendere miliardi in antivirus, lo vedi che torna?” continua.

Così, introduce uno sketch con protagonista lo storico Napalm 51, personaggio complottista inventato da Maurizio in scorse edizioni del programma.