Stasera in tv, lunedì 9 marzo 2020. Inizia la nuova serie del Commissario Montalbano su Rai 1. Questa sera è assente la puntata del Grande Fratello Vip 4. Il reality si è spostato al mercoledì. Ecco nei dettagli la programmazione complera.

Stasera in tv 9 marzo 2020 – programmi in onda

Rai 1 trasmette alle 21.20 il primo tv-movie de Il Commissario Montalbano, dal titolo Salvo amato, Livia mia. Il poliziotto di Vigata si occupa di un caso di omicidio a distanza. La vittima in questione Agata Cosentino è stata ritrovata seminuda in un corridoio dell’archivio comunale di Vigata. Indagando sulla giovane donna Montalbano scopre che conosceva Livia. Ricordiamo che questi due tv-movie della nuova collezione 2020 sono stati diretti da Luca Zingaretti. Erano appena iniziate le riprese, quando il regista storico Alberto Sironi scomparve.



Su Rai 2 alle 21:20 altri 3 episodi della serie Hawaii Five – O. I 3 episodi hanno come titoli Verso il fondo, L’attentato, e L’uragano. Subito dopo una nuova puntata di Povera patria con la conduzione di Annalisa Bruchi

Su Raitre in prima serata il film sentimentale Autumn in New York. Si tratta di una pellicola del 2000 con Richard Gere e Winona Ryder Will, dongiovanni 48enne, incontra una ragazza spensierata, Charlotte interpretata da Winona Ryder più giovane di lui. Inizialmente rappresenta l’ennesima storiella, Ma alla fine finirà per innamorarsi profondamente.

Su Rai Premium questa sera in prima serata alle 21:20 il film TV dal titolo Il fiume della vita – Okavango. Si tratta di una pellicola tedesca del 2018. Subito dopo un altro film TV drammatico dal titolo Katie Fforde ritorno a East Point.

Stasera in tv 9 marzo 2020 – programmi Mediaset

Su Canale 5 in prima serata, alle 21.20, il film di fantascienza Geostorm, con Gerard Butler. La storia racconta di una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche della terra. Un giorno però il controllo di questa rete di satelliti sfugge ai tecnici e bisogna fare intervenire una squadra di esperti.

Retequattro manda in onda la ventiquattresima puntata di Quarta Repubblica. Nicola Porro. ancora una volta si occupa dei casi di più stretta attualità. Tra questi in primo piano l’emergenza coronavirus che sta diventando sempre più drammatica soprattutto nel Nord Italia.

Su Italia 1 alle 21.20, il film commedia Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo. Tre amici di Milano partono per la Puglia dove uno di loro deve sposarsi. Ma durante il viaggio conoscono una giovane donna Chiara che cambia la loro vita.

La pellicola segna l’esordio cinematografico del trio di comici e risale al 1997.

Stasera in tv programmi La7, Real Time

Su La7 alle 21:15 il film drammatico L’impero del Sole diretto da Steven Spielberg. La pellicola del 1987 è interpretata da Christian Bale e John Malkovich. Racconta la vita di una privilegiato ragazzino inglese nato e cresciuto in Cina, sconvolta dall’invasione giapponese di Shanghai nel 1941.

Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno alle 21.15, va in fondo il film Armi Chimiche. Si tratta di una co-produzione tra Belgio e Gran Bretagna. Un vecchio agente del Mossad è convinto che i siriani stiano preparando un attacco chimico. Cerca di avvertire le autorità competenti, ma nessuno gli crede.

Sky Cinema due propone in prima time, alle 21.15 il film drammatico Will Hunting di Gus Van Sant. Il protagonista Will lavora come bidello in un college. Un giorno, per caso, un professore, scopre le sue capacità nel settore della matematica.