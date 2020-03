Da lunedì 9 marzo su Rai Yoyo e Rai 2 torna L’albero azzurro che quest’anno festeggia 30 anni. Lo storico programma di viale Mazzini, realizzato negli studi Rai di via Verdi a Torino, arriva con una nuova edizione.

L’albero azzurro Rai Yoyo e Rai 2 festeggiano il programma

La nuova edizione di L’albero azzurro è proposta in occasione dell’apertura su Rai2 della fascia mattutina dedicata ai bambini, in questi giorni a casa per la chiusura delle scuole.

La messa in onda è fissata alle 7.30 su Rai2 e alle 16.20 su Rai Yoyo e le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay e sull’App RaiPlay Yoyo.

I piccoli telespettatori ritrovano Dodò, che con Laura Carusino e Andrea Beltramo dà vita a nuove avventure ideate per affrontare con gioia e leggerezza, ma anche con chiarezza e verità, le piccole e grandi conquiste di ogni giorno.

L’albero azzurro è pensato per offrire a un target di bambini compreso tra i 4 e 7 anni una grande varietà di stimoli, proposte, suggerimenti e spunti.

Il programma propone ogni giorno un appuntamento in cui Dodò va alla conquista di nuovi apprendimenti che provengono dal confronto con il mondo. Al suo fianco i due conduttori Andrea e Laura che proteggono, sostengono, invitano all’autonomia e quando serve forniscono l’aiuto necessario a superare i piccoli ostacoli quotidiani.

L’albero azzurro – gli altri personaggi

Completano il quadro gli altri personaggi, tra i quali gli irresistibili amici del gruppo. La prima è Zarina la zanzarina saputella che con i suoi appuntiti interventi sfida Dodò a mettersi alla prova.

Ruggero è un cucciolo di leone che si sente già uno spavaldo avventuriero. Pur non avendo ancora una criniera degna di questo nome, l’acerbo re della foresta sogna di lanciarsi in imprese più grandi di lui. E porta scompiglio e divertimento nel mondo dell’Albero.

Seguendo il cammino di Dodò, i più piccoli entrano in contatto con la rappresentazione delle loro emozioni. Elaborano competenze e conoscenze utili a superare le paure. E sono in grado di apprezzare il valore della solidarietà e dell’amicizia, scoprire la ricchezza che risiede nella diversità e nell’accettazione.

E dopo ogni avventura, si fa ritorno all’Albero, con tanti nuovi spunti per giocare e fare esperienza, e con un carico di filastrocche e canzoni allegre da cantare insieme ad amici, insegnanti, genitori.

Lo sguardo è attento anche al mondo digital, sui social di Rai YoYo e sull’APP RaiPlay Yoyo. Qui si potranno trovare spunti e contenuti extra, per una più forte interazione con il pubblico dei più piccoli.