Giovedì in diretta, dalle 21.25 su Rete 4, va in onda Dritto e Rovescio. Con la conduzione di Paolo Del Debbio.

Anche il giornalista si occuperà dell’emergenza Coronavirus e ne discuterà con il leader della Lega Matteo Salvini. Oltre al collasso sanitario, c’è il rischio di una crisi peggiore di quella del 2008.

Oltre a Salvini, gli ospiti sono Daniela Santanchè, Davide Faraone, Alessandro Cattaneo, Clemente Mastella e Rodolfo Punzi.

Dritto e rovescio diretta 12 marzo 2020 Ospite Matteo Salvini temi Coronavirus

Il conduttore racconta che nell’emergenza Coronavirus, la regola più difficile da rispettare è evitare la stretta di mano. Sta ovviamente mantenendo la distanza ma osserva con nostalgia le tante strette di mano date alle persone comuni che incontra nei luoghi pubblici, come ad esempio nei mercati, per realizzare servizi e copertine.

A risollevare l’umore ci sono i bambini che nonostante il momento difficile cercano di rasserenare i famigliari con dei disegni con su scritto “Andrà tutto bene”.

Paolo Del Debbio ha deciso di fare un giro per Milano per controllare lo stato delle attività commerciali .Attualmente la città è spettrale e sono poche le persone che girovagano. Molti negozi hanno le saracinesce abbassate, mentre altre cercano di rimanere aperte almeno mezza giornata (prima del decreto di Conte).

Dritto e rovescio Matteo Salvini

Il primo ospite della puntata è Matteo Salvini. Per il leader della Lega è stato necessario chiudere le attività superflue perché la situazione è drammatica. Secondo i dati i morti sono più di 1000. 744 solo in Lombardia. L’importante è tenero aperti i supermercati, le farmacie e le fabbriche che producono prodotti di prima necessità.

Un’altra preoccupazione del conduttore è la scadenza della prossima imposta per i commercianti. Si tratta del F24 dove si pagano contributi Inps, Inail ecc… E molti imprenditori sono preoccupati perché non lavorando, di conseguenza non incassano il denaro per pagare gli stipendi le tasse. I politici stanno lavorando affinché la tassa venga sospesa e che venga rateizzata a partire dal 2021.

Il settore più in crisi è il turismo, con una perdita di 8 miliardi e il settore agroalimentare con 7 miliardi. In collegamento c’è una albergatrice di Venezia che spiega la drammaticità del momento. Gli imprenditori veneziani hanno già sofferto per l’acqua alta e molti dipendenti hanno terminato le loro ferie. I lavoratori sperano di poter accedere al più presto alla cassa integrazione in deroga, anche per i settori per cui non è prevista.