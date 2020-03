Rosamunde Pilcher Una vita in discussione La5

La5 trasmette questa sera il film dal titolo Una vita in discussione che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. L’appuntamento è sul canale 30 del digitale terrestre in prima serata alle 21:10.

La pellicola, appositamente realizzata per il piccolo schermo, è una produzione tedesca della durata di un’ora e 30 minuti. Il genere è sentimentale, una commedia romantica per la televisione.

Rosamunde Pilcher: Una vita in discussione – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del tv-movie Una vita in discussione è composto dagli attori: Friederike Ott, Ben Blaskovic, Jürgen Heinrich (Il segreto del Castello), Gundi Ellert, Jochen Nickel, Daniel Friedrich, Eva-Maria Reichert, Bennet Meyer. La regia è di Stefan Bartmann.

Le riprese si sono svolte tra la Germania e l’Inghilterra, in particolare a Londra. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Wenn Fische lächeln. La pellicola è fruibile da un pubblico trasversale che prevede anche la presenza di minori.

Rosamunde Pilcher: Una vita in discussione – trama del film in onda su La5

La vicenda raccontata ha come protagonista la giovane Liz Pescoe (Friederike Ott) che lavora come avvocato in un importante studio legale di Londra. Un giorno riceve dal suo capo Harper una proposta molto interessante: acquisire una licenza di pesca da parte di una importantissima società del settore e diventare soci in affari.

Toccherà a lei negoziare in particolare l’accesso alla quota di pesca che dovrà essere venduta da una grande azienda danese.

Con sua grande sorpresa si accorge che la suddetta licenza dovrebbe essere venduta proprio da suo padre Cape (Jürgen Heinrich). Il genitore infatti fa parte di una famiglia di pescatori da varie generazioni.

La verità è che gli affari del padre non stanno andando molto bene. E proprio per questo motivo ha intenzione di ritirarsi. Ma non vuole svegliare la licenza.

Pescoe senior avrebbe invece intenzione di lasciare la sua attività alla figlia Liz. La ragazza rimasta l’unica figlia perché il fratello Ben (Ryan Philpott), dedito all’alcol, è morto anni fa sulla barca di famiglia sfidando con coraggio una tempesta imprevista che l’aveva colto in mare.

Ben lascia il figlio Johnny (Bennet Meyer) ancora piccolo che attribuisce la morte del padre ad una superstizione presente tra i pescatori. Da quando il padre è morto il ragazzo è diventato, a scuola, un allievo ancora più problematico.

Il finale del film

Proprio per questi motivi, Liz, quando fa rientro nella sua cittadina natale per parlare con il padre, è costretta a rimanervi più a lungo di quanto aveva previsto. Qui incontra di nuovo Ray Kincaide (Ben Blaskovic) suo amore di gioventù che la aiuta a risolvere il suo dramma familiare

Ray fa capire a Liz che talvolta bisogna pensare prima alla vita personale e poi alla professionalità. In questo momento Liz deve dedicarsi alla famiglia perché suo padre è in grave difficoltà.

Man mano che passa il tempo Liz riscopre vecchi sentimenti che nutriva una volta nei confronti di Ray. E comincia davvero a chiedersi quali sono i veri valori della vita.