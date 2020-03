Domenica 29 marzo 2020 alle 9:40 su Rai1, Paesi che vai arriva in Puglia. La prima tappa a Martina Franca, nel cuore della splendida Valle d’Itria.

Livio Leonardi, ideatore e conduttore del programma, accompagna nuovamente il suo pubblico alla ricerca della storia e della cultura. Nella puntata odierna segue due correnti artistiche importanti: il Barocco e il Rococò, sua naturale “appendice”. «Dove il Barocco era ponderoso, massiccio e travolgente, il Rococò è delicato, leggero e affascinante», scriverà William Fleming.

Paesi che vai 29 marzo – Livio Leonardi a Martina Franca

Livio Leonardi documenta le bellezze architettoniche dal sapore barocco e rococò presenti nella Basilica di San Martino. Si tratta della chiesa parrocchiale principale della città di Martina Franca, in provincia di Taranto. Intitolata a Martino di Tours, la basilica è stata edificata dal 1747 al 1785, su una precedente chiesa romanica.

Il 22 aprile del 1998 papa Giovanni Paolo II l’ha elevata alla dignità di basilica minore Pontificia. Dal venerdì 27 settembre 2002 è stata dichiarata dall’UNESCO “monumento messaggero di una cultura di pace”

Ma non è tutto. Il conduttore esplora le terre della Valle d’Itria e i suoi innumerevoli trulli, che trovano una vera e propria consacrazione nella splendida Alberobello, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

I telespettatori si lasciano suggestionare da alcune immagini cinematografiche e televisive che hanno fatto entrare l’intera regione nell’immaginario di tutti.

Insieme a Livio Leonardi vedremo Marcello Mastroianni, protagonista di Casanova’70 di Monicelli, e il nonno Libero nazionale, interpretato da Lino Banfi nella serie di Rai 1 Un medico in famiglia.

Paesi che vai gli ascolti

Paesi che vai riscuote il gradimento dei telespettatori nella fascia oraria in cui va in onda. La share media, infatti, sfiora il 20% con un numero di spettatori interessati e in crescita.

Livio Leonardi, per il suo impegno, ha ricevuto la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel Mondo.

Inoltre ha ricevuto il Premio Internazionale Visioni per la TV della Fondazione Civita di Bagnoregio.

Appuntamento dunque su Rai1 alle 9:40 di domenica 29 marzo 2020.