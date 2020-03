Stasera in tv 29 marzo 2020. Rai 1 propone la seconda puntata di Bella da morire. Tornano i talk della domenica, Che tempo che fa, Non è L’Arena e Live – Non è la D’Urso. Ecco, nei dettagli, la programmazione.

Stasera in tv 29 marzo 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Bella da morire. Eva (Cristiana Capotondi) ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano, provocando l’arresto dell’amante di Gioia. Giuditta (Lucrezia Lante della Rovere), responsabile delle indagini, lascia il caso a Iurini, pregandolo di tenere Eva in squadra.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Da qualche settimana il popolare programma di Fabio Fazio è in onda con alcune modifiche al format rese necessarie dall’emergenza coronavirus. I risultati? Ottimi: la puntata del 15 marzo ha ottenuto una media di 2.895.000 telespettatori.

Su Rai 5, alle 21.15, Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili. Patrick Aryee è nelle Americhe dove i primi canidi si sono evoluti più di trenta milioni di anni fa. Seguendo il loro viaggio evolutivo, il biologo incontra, tra gli altri, cuccioli di lupo e volpi artiche.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la D’Urso. In studio con i suoi ospiti, Barbara d’Urso dedica all’emergenza coronavirus pressoché tutta la sua trasmissione domenicale. Il talk show, che il 13 marzo ha compiuto il suo primo anno di vita, è ormai un pilastro di Canale 5.

Stasera in tv 29 marzo 2020 – programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Nella puntata del 15 marzo, dedicata all’emergenza Covid 19, il talk di Massimo Giletti ha raggiunto una media di 1.944.000 spettatori con il 6.3% di share. Anche stasera vediamo come la sanità è messa a dura prova in tutto il Paese.

Su Tv8, alle 21.30, il tv movie giallo, I delitti del barlume – Un due tre stella!, con Filippo Timi. Massimo Viviani sparisce senza dare spiegazioni. Intanto Fusco indaga sull’omicidio di un marinaio. A Pineta arriva Beppe Battaglia, un uomo corpulento con l’accento romano.

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Rivediamo l’ultima stagione del programma con il neo conduttore Misha Sukyas. Si parte alla scoperta della Valtellina per valutare il cibo, il prezzo, ma anche l’umanità dei ristoratori delle migliori osterie frequentate dai camionisti.

I film di questa sera domenica 29 marzo

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richard. Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2006, di Ridley Scott, Un’ottima annata, con Russell Crowe, Albert Finney. Max Skinner (Russell Crowe), “squalo” della finanza, lavora a Londra, città da cui non si allontana mai. Ma deve farlo quando scopre di aver ereditato la tenuta vinicola dello zio in Provenza. Qui incontra la bella Fanny (Marion Cotillard) e scopre così che esiste un altro modo di vivere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo Del Toro, Pacific Rim, con Charlie Hunnam, Idris Elba. La Terra è minacciata da un’invasione aliena. Per contrastare i mostri, vengono creati enormi robot, comandati mentalmente da piloti umani. Tra loro c’è Raleigh Becket.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1999, di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, con Tom Cruise, Nicole Kidman. Belli, ricchi, borghesi. William e Alice sembrano una coppia perfetta. In realtà, il loro rapporto scivola in fantasie extraconiugali che si trasformano in pericolosi giochi.

Su Cine 34, alle 21.10, il film commedia del 1984, di Castellano e Pipolo, Il ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto. Artemio, un ingenuo contadino, decide di cercare fortuna trasferendosi a Milano. Arrivato in città, viene coinvolto in attività illecite e si innamora di Angela, una bella e giovane impiegata.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler. Banning, accusato di essere l’autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente, è in fuga e braccato dalla polizia. Nel tentativo di scagionarsi avrà al suo fianco il padre.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Yorgos Lanthmos, La favorita, con Emma Stone. Alla corte della regina Anna Stuart, non più giovane e con problemi di salute, il potere viene amministrato dalla sua consigliera Sarah. L’arrivo di Abigail sconvolge gli equilibri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di M. Forster, Ritorno al Bosco dei 100 Acri, con Ewan McGregor. Il piccolo Christopher Robin è cresciuto. Dopo aver lasciato i suoi amici del Bosco dei 100 Acri, si è sposato e ha una bambina. Ma un giorno il passato torna a fargli visita.